SAS-fly fra Frankrike landet 00.00 – usikkert om de 158 passasjerene må i karantene

Et SAS-fly fra Nice i Frankrike skulle etter planen lande ti minutter etter karantenekravet trer i kraft ved midnatt natt til lørdag. Klokken 00.00 var flyet på Gardermoen.

Torsdag annonserte regjeringen at flere land går fra «grønt» til «rødt». Utenriksdepartementet fraråder reise til Tsjekkia, Frankrike, Monaco og Sveits fra midnatt natt til lørdag. Det betyr at alle fly med reisende som lander etter dette må ti dager i karantene.

Lørdag kveld er et SAS-fly fra Nice i Frankrike i lufta, på vei mot Oslo Gardermoen. Om bord finnes det trolig passasjerer som er spente på om flyet lander tidlig, slik at de ikke omfattes av karantenekravet.

Reglene gjelder fra når flyet treffer landingsstripen på flyplassen.

Og klokken 00.00 var ifølge SAS flyet i kontakt med bakken på norsk jord.

– Flyet har landet før oppsatt tid, ti minutter før. Når det gjelder karantene er det helsemyndigheter som har hovedansvaret, sier Tonje Sand i SAS.

Hun sier de har forsøkt å få unna de prosessene de har kontroll over hurtigst mulig, men at sikkerheten alltid er viktigst.

– Uansett hvilket tidspunkt flyet hadde landet, kunne man ha risikert å lande rett før, eller rett etter. I utgangspunktet er det passasjerens ansvar for å være oppdatert for hvilke retningslinjer. Norske myndigheter har vært tydelig på at reiseråd kan endres, sier hun.

Da en lignende situasjon oppstod i juli, da reisende skulle ta seg hjem fra Spania før landet ble «rødt», uttalte SAS at de skulle prøve å øke farten.

– Vi må forsøke å øke hastigheten på alle prosessene, sa kommunikasjonssjef i SAS, John Eckhoff, til TV 2.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

På håret

Fredag sier SAS at det er rutetabellen som gjelder.

– Det er tidstabellen som i utgangspunktet gjelder, og flyet skal lande klokken 00.10. Men jeg snakket akkurat med driftsentralen og de sa at forventet ankomst nå ligger an til å bli fem minutter etter midnatt, sier pressevakt Tonje Sund i SAS.

Flyet tok av fra Nice klokken 21.30 med 158 passasjerer og 6 crew om bord.

I en ny oppdatering klokken 23.30 sier Sund at det flyet kommer til å lande rett før eller rett etter midnatt.

– Jeg var akkurat på telefon med driftsentralen, som kommuniserer med cockpit. Flyet er over Aalborg nå og ligger an til å lande rett etter midnatt. Avhengig av hvilken innflyving de får, betyr det at det kan være mulig å lande rett før midnatt, sier pressevakten.

Har du tips til saken? Kontakt TV 2 på: tips@tv2.no.

Flyene lander oftere tidlig

Ifølge SAS er det en generell trend siden korona at flyene lander presist eller tidligere.

– Det er lite trafikk og færre fly i luften. Det gjør at vi kan fly i en rettere linje fra avreisested til ankomststed, slik at vi kommer fortere frem, sier Sund.

Har dere forsøkt å øke hastigheten denne gangen?

– Vi ønsker alltid å ha raske prosesser fra boarding til landing. Samtidig så skal ingen prosesser gå på akkord med sikkerheten. Derfor kan jeg si at det er rutetabellen som gjelder, men på generelt grunnlag er det ikke urealistisk å kjøre inn tiden på en sånn strekning under rette vindforhold, sier pressevakten.