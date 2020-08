Juventus ute av Champions League tross Ronaldo-magi

Juventus - Lyon 2-1 (1-1) Sammenlagt: 2-2

Se Ronaldos drømmetreff i sammendraget i vinduet øverst!

Lyon fikk bortescoringen de trengte og sendte Juventus ut av Champions League. Det til tross for to scoringer av Cristiano Ronaldo, hvor den ene var et lite stykke magi.

– Juventus hentet Cristiano Ronaldo for å vinne Champions League, men han kan ikke dra lasset helt på egen hånd. De har vunnet ligaen, men de har vært under pari. De er langt unna der de kan, skal og bør være og nå ryker de ut igjen. I fjor mot Ajax, i år mot Lyon. Det er langt ifra godt nok, mener TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

To straffescoringer

Det hadde ikke gått mer enn ti minutter før kveldens første straffesituasjon kom. Houssem Aouar ble lagt i bakken etter takling av Rodrigo Bentancur. Selve taklingen var ren, men Bentacur hadde vært borti leggen til Aouar som fikk Lyons nummer åtte i ubalanse i forkant, som ble forseelsen det ble dømt på.

Memphis Depay gikk til straffemerket og takket for mulighet med en frekk chip. Dermed ledet Lyon 1-0 i Italia.

Samme mann var involvert i ny straffesituasjon like før pause, men denne gangen var det Depay det ble blåst på. Juventus fikk frispark like utenfor Lyons 16-meter, og skuddet fra Miralem Pjanić gikk rett i muren - nærmere bestemt i Depay sin arm som han holdt inntil kroppen. Dommer Felix Zwayer mente likevel det var hands og pekte på ny på straffemerket.

– Det er på villspor dette her med handsregelen. Du står i muren, du holder foran dine edlere deler og så blir du truffet i en arm som er helt inntil kroppen. Det er nå straffespark. Det er bedre å sikte på armen enn målet i de situasjonene da, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Cristiano Ronaldo utliknet hardt og iskaldt til 1-1, og Juventus trengte nå to scoringer til for å ta seg videre til kvartfinalen.

Ronaldo med drømmetreff

Ronaldo-magien var langt ifra over. Akkurat i det klokken passerte timen spilt på Allianz Stadium dro han seg fri fra drøyt 18 meter og fikk et drømmetreff. Ballen gikk via innsiden av stolpen og i krysset, og 2-1 var et faktum.