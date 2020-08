Gråtkvalt Groenewegen: – Håper han blir fort bra igjen

– Jeg trodde det skulle gå i starten, men jeg måtte få hjelp likevel. Med meg går det fint, så nå tenker jeg bare på Fabio. Jeg håper han fort blir bra igjen, sier en gråtkvalt Groenewegen i et intervju med nederlandsk tv.

En tydelig preget Groenewegen fortsetter:

– I etterkant har jeg bare tenkt på Fabio og familien hans.

Det var på første etappe av Polen rundt at Team Jumbo-Visma-rytteren og Fabio Jakobsen knivet om seieren. Jakobsen hadde stor fart på utsiden, og Groenewegen presset ham inn mot gjerdet.

Jakobsen ble kastet over reklameskiltene. Skadene var så alvorlige at han ble lagt i kunstig koma. På et tidspunkt var han i livsfare.

Fredag kom meldingene om at 23-åringen var blitt vekket. Laget hans opplyste at han kunne bevege armer og bein, samt kommunisere med legene, etter en fem timer lang operasjon. Da fikk legene utelukket sjansene for store nevrologiske problemer.

Men de konstaterte at han har en «lang og vanskelig rehabiliteringsprosess» foran seg. I startfasen vil det være vanskelig for ham å snakke og spise på grunn av operasjonen.

– Jeg håper han blir fort bra igjen, sier Groenewegen, før stemmen brister.

– Fikk du sove natten etter?

– Nei, jeg sov ikke noe særlig.

– Hvordan blir det for deg videre? Jeg kan se for meg at et slikt fall sliter på deg?

– Ja, selvfølgelig. Jeg har ikke lyst til å tenke på sykling inntil videre.

Etter skrekkvelten haglet de sterke reaksjonene mot Groenewegen. Patrick Lefevere, direktøren på Jakobsens lag, uttalte at de hadde politianmeldt Jumbo-Visma-rytteren.

Tidligere stjernespurter Thor Hushovd tok på sin side Groenewegen i et slags forsvar. Han understreket at rytteren fortjente å bli diskvalifisert og straffet, men sa at politianmeldelse var å dra det for langt.