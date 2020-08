Varane-tabber forærte City Champions League-avansement

Manchester City 2-1 Real Madrid (4-2 sammenlagt)

Onsdag 26. februar: Real Madrid taper 1-2 mot Manchester City i en høydramatisk åttedelsfinale i Champions League.

Fredag 7. august: Returoppgjør i Manchester.

Nesten et halvt år, nærmere bestemt skulle det ta 163 dager, skulle det ta fra siste fløyteblås på Santiago Bernabéu til returoppgjøret mellom storlagene kom i gang på Etihad Stadium.

PÅ TOPP: Manchester City og Real Madrid toppet hver sin statistikk da ligasesongene var over. Foto: TV 2

I mellomtiden ble ligasesongene ferdigspilt. Da de var ferdige var City det laget i topp fire-ligaene som hadde scoret flest mål med 102, mens Real Madrid var laget som hadde sluppet inn færrest med 25.

Verdens beste angrepslag mot verdens beste forsvarslag. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves.

Det så derimot ikke ut som at Raphaël Varane har vært en viktig brikke i verdens beste forsvarslag denne fredagskvelden. En sjanserik kamp ble avgjort etter to tabber fra verdensmesteren, som forærte City to mål fra henholdsvis Raheem Sterling og Gabriel Jesus. Karim Benzema tente håpet for Real Madrid med sin utligning før pause, men det ble med håpet for den spanske giganten.

– Helsvart åpning for Real

På banen kunne det derimot virke som at det ikke var over fem måneder siden forrige gang lagene møttes. For som den forrige avsluttet, startet den andre åttedelsfinalen med City-scoring.

I et forsøk på å spille seg ut bakfra ble Varane løpt opp av Gabriel Jesus. Brasilianeren serverte så Sterling på åpent mål. Eder Militão forsøkte å blokkere skuddet til den engelske angriperen, men forsvarsspilleren skled forbi ballen og City tok ledelsen før ti minutter var spilt.

– Helsvart åpning for Varane, Zidane og Real, kommenterte TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Det her er mangel på egentlig alt, med tanke på hvilket nivået Varane har spilt på med VM-finale og Champions League. Han har all verdens rutine og blir overrasket av presset til City, sier Åge Hareide som gjestet TV 2-studio fredag kveld.

Den franske stopperen tok selvkritikk etter tapet.

– Tapet er min skyld. Det må jeg ta ansvar for. Vi forberedte oss bra, men tabber koster. Jeg er lei meg og synes synd på mine lagkamerater nå, sier Varane til Marca etter kampen.

Scoringen var Sterlings ellevte mål etter koronapausen. Den betydde også at Real Madrid fortsatt måtte score to mål i Manchester, men at det nå kun ville gi ekstraomganger dersom Pep Guardiolas menn ikke scoret flere.

Benzema utlignet

Benzema var nær utligning like etter 20 minutter var passert, men Ederson avverget skuddet til hjørnespark. Eden Hazard klinket også til fra hjørnet av 16-meteren, men City-keeperen holdt skuddet fra belgieren.

Få minutter senere var derimot den brasilianske burvokteren sjanseløs da bortelagets franske stjernespiss steg til værs. Benzema headet inn utligningen etter innlegg fra Rodrygo. Spissens femte mål på hans seks sistekamper i Champions Leagues utslagsrunder.

– Det er vakkert, utbrøt TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

Etter scoringen fikk både Phil Foden og Rodrygo gode muligheter for å sende lagene sine i ledelsen, men ingen av talentenes forsøk endte med scoring. 1-1 til pause, og alt lå til rette for en høyinteressant andreomgang på Etihad.

Ny Varane-tabbe

Den åpnet med store sjanser til begge lag. Sterling kunne nærmest punktert oppgjøret ti minutter ut i omgangen, mens Benzema fikk to gode sjanser til å utligne for Los Blancos, for anledningen ikledd sine nye rosa drakter.

Men det var en ny Varane-tabbe som førte til ny scoring i Manchester. Gabriel Jesus presset høyt og da midtstopperens heading tilbake til keeper ble for svak, dukket brasilaneren opp og pirket ballen i mål til 2-1 og 4-2 sammenlagt.

– Han hadde en veldig tung kveld, oppsummerte TV 2s fotballekspert Brede Hangeland etter kampen.

Håpet om ekstraomganger var ute, og drømmen om nok et Champions League-trofé for Zidane så ut til å briste.

Flere scoringer ble det ikke. Pep Guardiolas lag møter dermed Lyon i kvartfinalen etter at franskmennene gikk videre på bortemål mot Juventus. Resten av Champions League spilles i Lisboa.