Skistad: – Aldri gått så bra på rulleski før

Kristine Stavås Skistad hadde god kontroll på Anna Svendsen i kvartfinalen og sikret semifinalebilletten.

Der ble det en spennende duell mot Maiken Caspersen Falla. Skistad kjempet helt inn til målstreken, men Falla tok seg til finalen med få centimetere.

2019/2020-sesongen var preget av mange nedturer for Skistad. Nå ser hun ut til å være i god rute til den kommende sesongen.

For selv om det ikke ble finaleplass under Blinkfestivalen, var Skistad godt fornøyd med fredagen.

– Det er nok første gang jeg kan si meg fornøyd med å bli slått av Maiken, sier hun med et smil til NRK.

– Jeg har aldri gått så bra på rulleski før, legger hun til.

Falla tok seg hele veien og vant finalen over Mathilde Skjærdalen Myhrvold.

– Falla viser en imponerende sommerform og får brukt sine egenskaper godt i en mer krevende løype enn det som har vært vanlig i Blink. Det er også gledelig å se at ungjentene ypper seg, og særlig moro er det å se at Kristine Stavås Skistad er i en helt annen form nå enn på samme tid i fjor. Med løpere som Skistad og Myhrvold på vei opp ser fremtiden lysere ut enn det som var tilfellet for et par år siden, mener TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.

Overlegen Klæbo

Johannes Høsflot Klæbo lekte seg til seier på herrenes sprintfinale da han vant kontrollert over Gjøran Tefre.

Klæbo var et hakk over i samtlige heat fredag. I kvartfinalen ble det en overlegen seier over Ansgar Evensen, før han tok finalebilletten overlegent foran Sindre Bjørnestad Skar.

– Det var tungt. Det ble en lang biltur i går kveld og i dag morges, men jeg kom meg til start og det kjentes greit ut, sier Klæbo til NRK.

– Det Johannes Høsflot Klæbo viste på rulleski i dag er noe av det råeste jeg har sett. Selv etter en lang biltur utklasset han noen av verdens beste ski- og rulleskiløpere. Jeg tror faktisk han er hakket hvassere i år enn han var på sommeren i fjor, så dersom dette vedvarer er det bare å glede seg til vinteren - i hvert fall for Klæbo sin del, understreker Skinstad.

Knotten slo VM-dronningen

Tidligere på kvelden vant Karoline Knotten skiskytterkvinnenes finale i supersprint foran Marte Olsbu Røiseland.

VM-dronningen måtte ut på to runder etter siste skyting, mens Knotten slapp unna med én. Ingrid Tandrevold endte på tredjeplass.

Vetle Sjåstad Christiansen vant herrenes finale foran Tarjei Bø somslo Vebjørn Sørum i sprintduell. Johannes Thingnes Bø kom på fjerdeplass.