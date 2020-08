Mourinho hentet Premier Leagues minst presise skytter

De liljehvite fra Nord-London har sikret seg Pierre-Emile Højbjerg. Det bekrefter klubben på sine nettsider. Skal man tro Sky Sports, betaler Tottenham rundt 180 millioner kroner pluss bonuser.

Dansken har signert en kontrakt som strekker seg til 2025, og passende nok til en femårskontrakt har Højbjerg fått draktnummer fem.

– Det som var viktig for meg, var å spille for en klubb der jeg kan se meg selv i mange år. Tottenham var den rette for meg. Jeg er veldig stolt, lykkelig og henrykt. Jeg tror klubben har en stor fremtid foran seg, sier dansken.

Walker-Peters motsatt vei

I tillegg er det bekreftet at den unge høyrebacken Kyle Walker-Peters, som var på lån til Southampton i sesongen som var, går motsatt. Der skal prislappen angivelig ligge på rundt 140 millioner kroner.

Højbjerg var kaptein og bare hadde ett år igjen av kontrakten i Southampton. Men det er neppe foran mål José Mourinho håper at den danske landslagsspilleren skal forsterke Tottenham.

Bomskudd

I sesongen som gikk fikk nemlig den danske midtbanespilleren en uheldig statistikk bak navnet sitt. Han var den som skjøt flest ganger i Premier League uten å score. Højbjerg gikk for gull 46 ganger. 25 av skuddene gikk utenfor mål, ti ble blokkert og elleve ble reddet av keeper, ifølge statistikknettstedet whoscored.com.

Til danskens forsvar var de fleste av skuddene fra langt hold. Han har dessuten fått mye ros for sine prestasjoner i Southampton, og har fra en dyp midtbaneposisjon andre oppgaver enn å score mål.