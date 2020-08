Keepertabbe da Vålerenga avga poeng: – Kan ikke forvente snuoperasjoner i hver kamp

Vålerenga kom nok en gang under i Toppserien, men maktet ikke å snu til seier hjemme mot Kolbotn.

Vålerenga 1-1 Kolbotn

Røa 0-1 Avaldsnes

Vålerenga hadde sjansen til å innta tabelltoppen i Toppserien med seier over Kolbotn, som lå på nedre halvdel før avspark. For fjerde gang på seks kamper kom laget under. Denne gangen maktet de blå ikke å snu til seier.

Hovedstadslaget kom inn i kampen etter fire seire på rad, men en keepertabbe fra Hannah Seabert gjorde jakten på den femte strake vanskeligere. Den amerikanske keeperen gjorde en stor tabbe etter ni minutter da hun glapp ballen. Bortelagets Eline Hegg var på hugget og pirket ballen i mål. 0-1 ble stillingen til pause.

Nok en førsteomgang der Vålerenga blir liggende under. Langt bedre i dag enn ved en del tidligere tilfeller, og har skapt en god del.

I andreomgangen presset hjemmelaget på og kom til flere sjanser. Fem minutter før slutt fikk hovedstadslaget uttelling da Celin Ildhusøy headet inn utligningen til 1-1. Det ble også sluttresultatet i kveldssolen på Intility Arena.

Dermed gikk VIF på sitt første poengtap siden serieåpningen mot Sandviken. Oslo-laget ligger fremdeles på andreplass i Toppserien, mens Kolbotn er på syvendeplass.

Røas fortvilelse fortsetter

I fredagens andre kamp møtte Røa Avaldsnes. Røa har hatt en verst tenkelig start på sesongen med fem strake tap og jumboplass i Toppserien. Hjemme mot Avaldsnes ble det også tap etter at Elise Thorsnes scoret for bortelaget i førsteomgang.

Olaug Tvedten ble utvist for gjestene like før slutt, men hjemmelaget klarte ikke å benytte seg av flertallet på tampen. Kampen på Røabanen endte 0-1.

Resultatet betyr at Røa forblir sist i Toppserien, mens laget fra Rogaland er på øvre halvdel på en 5. plass.