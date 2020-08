Har snart samlet inn én million på to dager: – Hver krone føles som en ekstra dag i livet

«Hei, Frank. Jeg trenger hjelp».

Slik starter videoen som tidligere håndballproff Frank Løke fikk tilsendt av Elisabeth Thomassen fra Bergen. Hun har brystkreft med spredning til leveren, og for ett år siden så fikk hun marerittbeskjeden fra legen: «du har maks fem år igjen å leve».

– Da jeg fikk den beskjeden så var det som å falle ned i et svart hull. Jeg så plutselig ingenting, og hørte ingenting. Hele livet forsvant på ett sekund. Det var slik det føltes, forteller Thomassen til God kveld Norge.

Må behandles i utlandet

Kreftformen hennes kalles metastatisk brystkreft, og per i dag finnes det ikke helbredende behandling i Norge. I utlandet derimot har de kommet lengre, og Thomassen sitt siste håp er å bli behandlet i et land som har godkjent behandlingsformen.

Metastatisk brystkreft Metastatisk brystkreft betyr at kreftceller fra den opprinnelige svulsten i brystet har spredt seg til andre deler av kroppen via lymfesystem og blodbane, og dannet nye svulster - metastaser. De nye svulstene oppstår vanligvis i skjelett, lever eller lunger. Dette kalles også fjernspredning. Kilde: brystkreftforeningen.no

– Forskning har gitt betydelige behandlingsfremskritt de siste årene, og det kommer stadig nye, mer målrettede behandlingsmetoder, står det på brystkreftforeningen.no.

Thomassen har selv fått anbefalt behandlingen i utlandet av sine leger på Haukeland Universitetssykehus.

– De har stor tro på det som skjer ute i verden. Min onkolog (kreftlege journ. anm.) sier at det skjer ting hver dag, men jeg kan ikke få behandling her hjemme før den blir godkjent i Norge.

Bergenseren sin situasjon er langt fra unik, tidligere i år kunne vi lese om Elisabeth Rasmussen som heller ikke kunne behandles i Norge.

– De kan kun tilby lindrende behandling i påvente av døden. I USA har de kommet lenger, og de håper å kunne gjøre meg helt frisk, sa Rasmussen til NRK.

FØR KREFTEN: Her er Elisabeth på toppen av Galdhøpiggen sammen med datteren før kreften rammet dem. Det hun elsker mest i verden er å gå opp nye fjelltopper. Foto: privat

Kontaktet Frank Løke

Behandlingen som Thomassen trenger er godkjent i nevnte USA, Tyskland og Sveits. Men det er ett problem: det koster tre millioner kroner. Tre millioner som hun ikke har.

Men hun nekter å gi opp, og det er her Frank Løke kommer inn i bildet. Urokråka fra det norske håndballandslaget har hjulpet mennesker via sin Instagram tidligere, og Thomassen sendte han en video.

BA OM HJELP: I en video til Frank Løke ber Thomassen om hjelp. Foto: screenshot / @actionfrank

«Jeg vil være her med familien min og spesielt min datter. Hvis det finnes en mulighet for å overleve hvorfor skal man ikke prøve? Selv om man må tigge for å få et lenger liv?» sier hun i videoen som ligger ute i sin helhet på Løke sin Instagramprofil.

– Da jeg så den videoen.. Det er ikke ofte jeg gråter, men jeg gråt da jeg så den. Den traff meg rett i hjertet. Det er derfor jeg valgte å hjelpe henne. Noen må ta ansvar og hjelpe, sier Løke til God kveld Norge.

Kjendiser slang seg på

Han delte videoen på sin Instagram og oppfordret sine følgere til å vippse penger, eller å gi en donasjon via Spleis. Ballen begynte å rulle, og plutselig kastet flere kjendiser seg på.

Paradise Hotel-trioen Aleksander Sætersdøl, Martine Lunde og Isabel Raad har alle delt posten til Løke. Det har også tidligere Farmen-vinner Tonje Frøystad Garvik.

BIDRO: Tidligere Farmen-vinner Tonje F. Garvik (t.h.) var en av de som delte posten. Her avbildet med forloveden Lene Sleperud. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen

– Dette er en livsglad dame med barn som ønsker å være i live. Det er utrolig positivt av influensere bruker makten sin til noe slikt i stedet for bare reklame. Det trenger ikke å være mye man gir heller, sier Frøystad Garvik til God kveld Norge.

Pengene renner inn

Til sammen har disse profilene hundretusenvis av følgere, og det har gitt resultater. I skrivende stund har Thomassen fått 631.000 på spleis.no, og da God kveld Norge snakker med henne har hun fått 251.000 via Vipps. Det gir en samlet sum på 882.000 kroner i løpet av kun to dager.

– Jeg hadde aldri trodd det. Jeg hadde aldri trodd at det skulle være mulig. Tenk at det er så mye kjærlighet i dette landet, sier en overveldet Thomassen, og fortsetter:

– Altså, for meg så er ikke dette penger. Det er livet mitt som tikker inn. Hver eneste krone går rett i håpet. Hver eneste krone føles som en ekstra dag i livet. Det gir meg muligheter jeg ellers ikke hadde hatt, sier hun.

Løke ønsker nå at enda flere skal engasjere seg for at de skal nå målet på tre millioner kroner.

– Jeg vil få med enda flere kjendiser som har en følgeskare. Nå burde de komme på banen. Vi skal redde et liv, sier han engasjert.

PÅ BANEN: Frank Løke slik vi husker han fra storhetstiden på det norske landslaget i håndball. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Etterlyser norske myndigheter

Mannen som stort sett legger ut tull og fjas på Instagram har fått et nytt syn på sosiale medier.

– Sosiale medier er stort sett bare piss. Folk skal slenge dritt, de skal se og bli sett. Jeg legger ut mye dårlig humor. Men nå skal vi få til noe bra, sier Løke, som håper at de kan være med å skape en forandring.

– Noen spør hvorfor man skal hjelpe én når det finnes tusenvis av andre. Denne saken kan føre til at det skjer endringer, og dermed hjelper vi mange. Folk som har tom lommebok skal ikke bare vente på å dø. Norske myndigheter må på banen.

Thomassen selv synes behandlingen burde være tilgjengelig i et så rikt land som Norge.

PÅ SYKEHUSET: Elisabeth tar bilder på Haukeland hver tredje måned. Foto: privat

– Jeg synes det er forferdelig og egentlig litt uvirkelig at jeg ikke kan få behandlingen i Norge, sier hun.

Ingen garanti

Dersom dette går veien og alle pengene kommer inn så ser ting lysere ut. Thomassen håper å kunne dra til utlandet i september. Da kan hun trenge et medisinsk visum på grunn av koronasituasjonen.

– Jeg gleder meg til den dagen jeg kan gå til legen min og si: «hva gjør vi nå?». Jeg må få råd fra de som kan det best. Legene på Haukeland må peke ut veien videre, sier hun forhåpningsfull.

Men selv med behandling i utlandet er ingenting garantert.

– Det er ingen som kan gi meg en garanti, men sjansen er mye større. Her er jo sjansen null, sier Thomassen.