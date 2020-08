Én person smittet – var på arrangementer med over 250 gjester

Én ansatt ved Hornemannsgården i Trondheim er bekreftet smittet av korona. Nå drives det oppsporingsarbeid av over 250 gjester, alle fra et eldrehjem.

Torsdag denne uken stengte Hornemannsgården i Trondheim, etter at én ansatt har testet positivt for koronaviruset.

Helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Helge Garåsen sier det er én voksen person som har blitt smittet.

– Den som har blitt smittet har trolig blitt det i utlandet, etter å ha reist til et grønt land, sier han.

Vedkommende var på reise sammen med familien sin. Garåsen sier de følger opp alle som trenger oppfølgning.

Nylig mottok kommunen nye opplysninger om at det kan være flere som har vært utsatt for smitte. Den 31. juli og 2. august var det nemlig over 250 deltakere til stede på arrangementer hvor den smittede jobbet.

Disse var fra et eldresenter.

– De har ikke hatt direkte kontakt med den smittede personen, men det kan være en potensiell mulighet. Derfor velger vi nå å være føre var, og gå fullt ut, sier han.

Foreløpig er det ingen flere som er bekreftet smittet, etter hva Garåsen erfarer.

Sammen med kommunen driver nå smitteverntjenesten med oppsporingsarbeid av nærkontakter. De blir fortløpende kontaktet av smittevernkontoret, og deretter satt i en 10 dagers karantene.

– Det er ikke alle som har behov for testing, men vi ringer opp alle sammen for å informerer, slik at hvis de får symptomer er vi raske med å teste, sier han.

Garåsen sier de ikke har klart å nå alle deltakerne fredag kveld.

– Vi kan ikke si noe om antall per nå.