Nordstad Moen slo 44 år gammel europeisk rekord

Oppgaven var klar da den 29 år gamle trønderen stilte til start under stadionmila på Kristiansand stadion: Han skulle løpe lengre enn 20.944 meter på én time – den europeiske rekorden satt av Jos Hermens i 1976.

Nordstad Moen løp 21.131 meter, og kunne dermed glise for at rekorden 44 år senere er hans.

– Jeg er kjempefornøyd, og takker alle som har stått bak, sier trønderen etter løpet.

Moen hadde før løpet uttalt at han ønsket å åpne på jevn skjema til rekord, tilsvarende 17.12 på første 6.000 meter. Han passerte like bak på 17.15. Da valgte også hare Sindre Buraas å gi seg, 2.000 meter før planlagt.

Ved passering etter de første 10.000 meteren hadde han derimot økt tempoet og passerte på 28.35, fem sekunder foran skjema.

Derfra så han seg aldri tilbake. Han passerte 15.000 meter på 42.45, mer enn ti sekunder før skjema. Ved ti minutter igjen hadde han løpt drøye 17.560 meter, mot Hermans 17.453.

Verdensrekorden

Verdensrekorden tilhører Haile Gebrselassie. Den er på 21.285 meter. Den har Mo Farah varslet at han vil prøve å slette 4. september. Briten, som er født i Somalia, slo Sondre Nordstad Moens Europa-rekord på maraton i 2018. Der har også Nordstad Moen tenkt til å delta.

– Hvis det blir noe av. Jeg kommer til å legge meg på verdensrekordfart, varsler han.

– Det trengs ett, eller ett og et halv sekund, på kilometeren. Mo Farah liker å avslutte bra, så jeg vet ikke om målet er å springe over evne i starten, heller. Men heller ønske å ha litt kontroll på ting, spekulerer Nordstad Moen.

På Kristiansand stadion løp han uten en såkalt lyshare. Det har han trolig når han skal løpe med Mo Farah.

– Det kan være et stressmoment òg, at man hele tiden skal ligge på den forbaska streken. Det var faktisk bedre uten her enn på Bislett, sier han.

Løper trolig i London

Turen går nå videre til Sestriere i Italia til mer høydetrening.

I går ble det også bekreftet at utsatte London Marathon blir avviklet den 4. oktober. Moen blir da høyst sannsynlig en del av det som kun blir en maraton for eliteutøvere i St. James Park.

– Jeg har trent bra mengde, så jeg er klar for en maraton om åtte uker. Nå er det ikke formelt klart at jeg deltar, men jeg var på startlisten den 26.april. Jeg føler virkelig jeg trenger et løp på den distansen jeg satser på. Det skjer egentlig ikke noe mer etter oktober, så det passer fint, sier Moen til TV 2.

Han frykter nemlig at OL neste år ryker. Og nesten samtlige store maratonløp i Japan er avlyst. Derfor er det viktig å få et løp på distansen han har trent for og satset på de fem siste årene. I London blir det et møte med verdensrekordholder Eliud Kipchoge.

– Jeg satser på personlig rekord. Lav 2.05 bør være mulig. Om jeg greier å løpe på 2.04-tallet, er jeg usikker på. Det kommer an på hvordan oppkjøringen blir, sier milslukeren.

Han har holdt seg skadefri det siste året, og kjenner ikke noe til lyskesmertene som har hemmet han.

– Nå løper jeg helt uten smerter. Oppholdet på Juvassbreen var egentlig veldig bra, men jeg kjenner at 43 dager der oppe holder. Det er litt primitivt. Men jeg hadde bra kontinuitet i treningen. Det var bra mat. Og de tok smittevern på alvor.