Kristoff og Bystrøm i karantene rett før Touren - dropper EM og NM

Det forteller Sven Erik Bystrøm til TV 2 fredag ettermiddag.

Bystrøm og Kristoff er for tiden i Italia, hvor sistnevnte skal sykle klassikeren Milano-Sanremo lørdag. Bystrøm er oppført som reserve.

I lys av at flere land ble klassifisert som «røde» på torsdag, har UAE-Team Emirates-rytterne fått mer enn nok å tenke på når det gjelder oppkjøringen til Touren.

Nå har de landet på følgende plan:

Critérium du Dauphiné 12-16.august

Karantene i Norge i ti dager

Stå over NM (23.august) og EM i Frankrike (26.august)

Tour de France 29.august-20-september

– Det er litt kjipt

Det betyr at Bystrøm bare får fem rittdager før han skal sykle sin andre Tour de France, mens Kristoff får syv.

Det er alt annet enn ideelt.

Bystrøm skulle i teorien ha syklet to ritt i Italia denne uken, men det første, Milano-Torino, utgikk da den ene av hans to obligatoriske koronatester ikke var analysert i tide til start. Milano-Sanremo må han se fra sidelinjen etter at arrangøren i siste liten reduserte lagstørrelsen fra syv til seks ryttere.

Kristoff skulle i utgangspunktet ha «restartet» sesongen i Vuelta a Burgos i slutten av juli, men det utgikk da Spania ble et «rødt» land.

– Vi drar rett tilbake til Norge etter Dauphiné for ti dager i karantene. Så drar vi tilbake til Frankrike og Tour de France. Det betyr at vi ikke kan sykle NM, så det er litt kjipt, skriver Bystrøm i en SMS.

At EM ryker for Kristoff, skaper ekstra utfordringer for Norges Cykleforbund.

En rekke profflag har nektet sine ryttere å delta i EM, da det medfører mer reising, mer risiko og enda mer krevende logistikk. Planen er imidlertid fremdeles at Norge skal sende en tropp, dog uten juniorklassene.