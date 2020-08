Kommuneoverlegen i Bærum ansvarlig for smittehåndtering etter fest i eget hjem

Smittevernoverlegen og ektefellen var ikke tilstede i boligen i Oslo da ungdommene deres brøt smittevernreglene om at det bare kan samles maksimalt 20 personer på private arrangement.

Nå er Dysthe ansvarlig for smittehåndtering av de nye tilfellene av covid-19 i Bærum, som er landets femte største kommune.

– Jeg og min mann var forrige helg bortreist og ikke kjent med at det var en sammenkomst hos oss. Da jeg ble kjent med at det hadde vært flere fester i Vestre Aker, også i mitt hjem, og at deltakere på disse hadde forkjølelsessymptomer, bidro jeg umiddelbart til at det ble foretatt testing og at andre deltakere ble informert slik at disse kunne ta sine forholdsregler og smittesporing kunne starte, skriver Dysthe i en epost til TV 2.

– Leit fokus



Dysthe mener dette i utgangspunktet er en privatsak, og ønsker minst mulig oppmerksomhet om bruddet på koronareglene.

– Som smittevernoverlege er jeg selvsagt opptatt av å overholde smittevernregler, både i jobb og privat. Jeg synes det er leit at fokus her dreies rundt min person og er av den oppfatning at forhold knyttet til mine barn, selv om de er voksne, er en privatsak, sier hun.

Det er en sterk økning i antall smittede unge i flere kommuner etter fester med mange personer tilstede den siste tiden.

I Bærum deltok to av de 21 personene som har fått bekreftet koronasmitte etter fire privatfester på Oslo Vest, på festen hjemme hos smittevernoverlegen. I tillegg er en person smittet etter kontakt med en festdeltager.

Det bekrefter kommunaldirektør Grete Syrdal til TV 2.

Tok ansvar for smittesporing

Kommunaldirektøren bekrefter at Dysthe tok ansvar for smittehåndteringen umiddelbart da hun kom hjem.

– Hun fulgte opp situasjonen faglig da hun ble kjent med den dagen etter. Hun har selvfølgelig opplevd situasjonen som veldig uheldig, siden det dreier seg om voksne barn som har sitt eget privatliv, sier Syrdal.

–Hvordan opplever kommunen situasjonen?

– Det er en uheldig situasjon med en rekke fester som har vært avholdt i flere kommuner. Det har vært snakket litt om skam og mangel på åpenhet om smitte, men de ungdommene vi har vært i kontakt med har vært utrolig samarbeidsvillige om testing og smittesporing. Det opplever vi som veldig positivt.

Har testet seg

Hun opplyser at totalt 437 personer er blitt smittet av korona i Bærum, inkludert sju nye tilfeller i dag.

Alle de nye smittede er isolert i sine hjem, og har milde symptomer, ifølge kommunaldirektøren.

– Har smittevernoverlegen tatt koronatest?

– Hun er svært opptatt av å overholde smittevernet, så det har hun gjort, bekrefter Syrdal