Smitten øker i Bergen: – Det er spesielt tre ting som bekymrer oss

Saken oppdateres fortløpende.

Byrådsleder Roger Valhammer, byråd for eldre, helse, og frivillighet Beate Husa og medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen møtte fredag ettermiddag til pressekonferanse om koronasituasjonen i Bergen.

I Bergen har totalt 617 har testet positivt for korona. Av disse er 12 nysmittede og det er 2 tilfeller av tidligere og sannsynlig tidligere smitte, skriver kommunen på sine hjemmesider fredag.

– Vi ser en generell økning. Vi har ikke et lokalt stort utbrudd uten kjent smittevei, men smittesituasjonen er økende og vi er bekymret for hvordan den vil øke, sier byrådsleder Roger Valhammer på pressekonferansen.

Han forteller at det spesielt er tre ting som bekymrer kommunen i tiden fremover.

Et resultat av importsmitte

– Vi har tre særskilte bekymringer. Den første er knyttet til importsmitte. Så er det neste uke med studiestart og situasjonen med utelivet, også er det mer eller mindre full oppstart etter sommerferien i arbeidslivet. Folk skal tilbake på jobb og det er ikke avklart hvor mange som skal tilbake på kontoret, sier byrådslederen.

Alle smittetilfellene i Bergen er resultater av importsmitte, både innenlands og utenlands smitte, forteller byrådslederen.

Han forteller at han er glad for at helse- og omsorgsminister Bent Høie gjentok budskapet om at et grønt land ikke betyr en oppfordring til å reise.

– I dag ble det tydeliggjort at det ikke er anbefalt å dra på utenlandsreiser. Det støtter vi helhjertet. At et land farges grønt oppfattes kanskje som trygt og greit, men det har det ikke vært og det er det i hvert fall ikke nå. Det kunne vært en fordel å bruke gul og rød i stedet, fordi det innebærer en risiko å reise, sier Valhammer.

Dobler kontrollene

Fredag fortalte helseminister Bent Høie (H) at regjeringen har innført nasjonal skjenkestopp ved midnatt fra natt til søndag. Det er Bergen kommune glade for.

– Det er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. Vi dobler kontrollørantallet i morgen og håper at folk går hjem klokken 24 når kranen stenges, sier byråd for eldre, helse, og frivillighet Beate Husa.

Kommunen har vært bekymret for studiestart, men forteller at utdanningsinstitusjonene virker godt forberedt. Husa oppfordrer studentene til å overholde smittevernreglene.

– Vi forstår også at studenter kan ønske å ville fortsette festen etter klokken 24, men da er det viktig å overholde én meters-regelen og at man ikke er mer enn 20 personer samlet. En liten hybel er for eksempel ikke den beste arenaen for fest, sier hun.

Opprettet teststasjon

For å gjøre testing bedre tilgjengelig for personer som har vært på utenlandsreise, oppretter byrådet en teststasjon knyttet til ankomst fra utlandet på Bergen lufthavn.

– Det har vært økt reiseaktivitet i sommer, både innenlands og utenlands. Stadig flere land blir røde i tillegg til at mange grønne land har høyere smitte en Norge. Derfor har vi opprettet en egen teststasjon, som vi håper åpnes snart, sier Valhammer.

Dette er et tiltak som skal rulles ut i hele Norge.

Satt i isolasjon

Alle smittede er satt i isolasjon og nærkontakter er allerede i karantene.

– Vi ser en forventet økning av antall smittede på grunn av økt reiseaktivitet i befolkningen, skriver kommunen.

Tidligere fredag annonserte regjeringen nasjonal skjenkestopp og tråkker på bremsen for en rekke planlagte grep for gjenåpning.

– Viktig å beholde kontrollen, sier helseministeren.