Her ble alle munnbindene revet bort – helseministeren med klar beskjed til folket

Fredag ble det klart at regjeringen strammer inn koronatiltakene igjen som følge av økt smitte. Fra nå av anbefaler regjeringen blant annet bruk av munnbind under hjemreise for personer som kommer fra «røde» land. Anbefalingen gjelder reisende som bruker offentlige transportmidler for å komme seg hjem.

Munnbindsalget har skutt i været den siste tiden, ettersom mange forventet det ville komme anbefalinger som kunne ramme mange. Under pressekonferansen ble ikke slike råd lansert, og Folkehelseinstituttet har frist til 14. august å levere en rapport på dette.

Helseminister Bent Høie (H), som sier folk må forvente et kommende munnbindråd, advarte da folk mot å hamstre munnbind.

– Jeg vil det motsatte. Vent til det kommer en anbefaling. Da får en bedre råd om hvilke situasjoner og hvilken type munnbind man anbefaler, sier Høie.

– Jeg tror det er klokt å vente, om man ikke skal ut og fly, der det trengs, sier han videre.

Da koronaviruset først gjorde sitt inntog i Norge gikk myndighetene ut og advarte i etterkant av at folk begynte å hamstre både varer med lang holdbarhet og toalettpapir.

– Ikke hamstre

Fredag var TV 2 vært i kontakt med flere apotek-kjeder.

– Vi har hatt en ekstrem pågang den siste tiden, og den siste uken har vi solgt mer munnbind enn i hele juni og juli til sammen. Vi følger med på utviklingen, sier Silje Ensrud, som er fungerende kommunikasjonsjef ved Apotek1.

Hun forteller at de fortsatt har munnbind inne, og venter store leveringer fremover.

– Samtidig ønsker vi å henstille til å ikke hamstre, oppfordrer hun.

Nordisk Medisinaldepot, som uttaler seg på vegne av Vitusapotek, forteller at de den siste tiden har økt sine bestillinger, og at deres leverandør har bekreftet at de vil øke produksjonen om FHI kommer med en munnbind-anbefaling.

Da TV 2 besøkte Vitusapotek Barcode rett før pressekonferansen fredag, ble det opplyst om at det var helt tom for munnbind der, og at de siste av dem ble røsket bort torsdag.

Markant økning

Kommunikassjonsjef Anne Margrethe Aldrin Thue i apotekkjeden Boots fortalte da til TV 2 at de tror de hadde hatt nok på lager selv om det hadde kommet en anbefaling som hadde rammet mange.

– Det er vanskelig å si hva nok er. Men vi har sett en stor økning i etterspørselen de siste dagene. Vi har fortsatt munnbind i de fleste av våre butikker, og sendte i dag ut en stor forsendelse fra vårt sentrallager, som vi deler rettferdig ut. Vi venter også et stort parti neste uke, sier hun.

– Man kan nok oppleve at det blir lokalt utsolgt i noen butikker fremover, fortsetter hun.

Ifølge Bergens Tidende solgte Boots' apotek i Fyllingsdalen 8000 munnbind i løpet av et døgn denne uken.

– Vi rekker nesten ikke fylle på i hyllene før det er tomt igjen, uttaler apoteker Herem Mahmoud til avisa.

Thue i Boots sier salgsøkningen har vært markant den siste uken. Boots har kun ett munnbindprodukt, som er et medisinsk munnbind, klasse 1.

– God lagerforsyning

Under pressekonferansen ble det fortalt at Apotekerforeningen har opplyst om at de har god lagerforsyning med munnbind, og at det kan skaffes mer ved behov.

– Avstand er det best dokumenterte tiltaket mot smitte, men munnbind kan ha effekt ved økt smittepress i samfunnet, spesielt i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold.

Ifølge Vold er kollektivtransporten et aktuelt område for munnbind.