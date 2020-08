Dette bekymrer Høie med skjenkestoppen

Regjeringen anbefaler bruk av munnbind under hjemreise for personer som kommer fra røde land. Anbefalingen gjelder reisende som bruker offentlige transportmidler for å komme seg hjem.

Grensen på 200 personer beholdes for offentlige arrangementer. Utvidelsen til 500 personer som var planlagt 1. september, blir altså utsatt.

Det blir forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet.

Det blir ikke åpnet for kamper og konkurranser i breddeidretten for dem over 19 år fra 1. september, slik det tidligere har vært antydet.

Norge åpner ikke for reiser til og fra land utenfor EØS-området uten at man må gå i karantene etter hjemreise til Norge. Regjeringen anbefaler også å unngå unødvendige reiser til alle land. Det gjelder selv land som er betegnet som «grønne».

Arbeidsgivere bes legge til rette for at antallet reisende i kollektivtransporten kan halveres i rushtiden. Alle som har mulighet oppfordres til å gå eller sykle til jobb eller skole, og det oppfordres ellers til bruk av hjemmekontor.

Det kom ingen anbefaling om bruk av munnbind, men dette kan komme innen 14. august. Det ble understreket at å holde en meters avstand beskytter betydelig bedre enn munnbind.

FHI frykter smittespredning på fester, og advarer studenter som går inn i fadderuke.