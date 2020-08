Skuffet over munnbind-avgjørelse

Under regjeringens pressekonferanse fredag ble det klart at anbefalinger om munnbind vil bli vurdert først 14. august. Det er professor ved Universitet i Sør-Øst Norge Jörn Klein svært skuffet over.

– Det er ganske skuffende. Og at det er en anbefaling, vi ser jo hvor godt folk følger anbefalinger når det gjelder fest og slikt, sier han.

Lytter ikke

Han peker på at verken han eller andre som har ønsket mer bruk av munnbind, har ment munnbindet skal være en erstatning.

– Det er et supplement. Det virker som Helsemyndighetene har misforstått dette, det er litt skremmende. Det betyr at Folkehelseinstituttet (FHI) ikke lytter til eksterne råd, sier han.

Han er spent på hva slags konsekvenser regjeringens beslutning vil få.

Anbefaling om munnbind vil ikke skje før 14. august. Én av grunnene til det er at FHI blant annet skal lage opplysningskampanjer.

– Det er ganske sent. Det eneste vi har sett hittil har vært en liten plakat, det kan ikke være alt.

– Veldig fornuftig

Lege Gunnar Hasle ved Reiseklinikken omtaler dagens beslutninger som fornuftige.

– Det var mest avlysninger av oppmykninger, samt innstramminger på alkoholservering, akkurat det er veldig fornuftig. Jeg er mest opptatt av munnbind, og jeg merker meg at tøymunnbind og maske ble nevnt som en mulighet. Jeg er glad for at FHI definitivt har sluttet å si at bruk av dette vil øke risiko for smitte. Det malte de seg inn i et hjørne med å si.

Hasle er spent på hva som vil skje, når FHI leverer si rapport om mubbind 14. august.

– Jeg er optimistisk, og jeg tror dokumentasjonen vil vise at dette vil være et fornuftig tiltak på for eksempel T-baner, skoler og i butikker. Tøymunnbind bør brukes der det virkelig trengs, sier han.

Legen mener dette kan hjelpe til å få ned mengden dråpesmitte.

– Da er tøymunnbind og maske det mest realistiske. Da slipper man også at det blir dyrt, samt haugen av plastsøppel man får ved bruk av kirurgiske engangsmasker, sier han, og legger til:

– FHI virker å ikke ha den samme motstanden til dem som tidligere, og jeg håper virkelig de tar grep og anbefaler allmenn bruk av disse. Men det er for tidlig å si hva de lander på.

Burde gjelde flere steder

Anbefalingen om munnbind skal i hovedsak dreie seg om bruk i rushtiden på kollektivtrafikk. Klein sier det er bedre enn ingenting, men skulle gjerne sett at bruk av munnbind vil bli vurdert flere steder.

– På stedet hvor det er mye folk, og hvor det mulighet for luftsmitte, er det utrolig viktig å bruke munnbind, understreker han.

Han tror et ensidig fokus på kollektivtrafikken vil hjelpe lite.

– De samme folkene møtes utenfor bussen og T-banen også. De møtes på butikken, i tette køer, på legekontorene.

Hittil har nordmenn holdt avstand, og regelen om én meter vil fremdeles gjelde. Klein mener det er altfor lite.

– Nesten hele verden viser til 1.5 til 2 meters avstand. Det burde vi også. En kombinasjon av økt avstand og munnbind ville hjulpet, sier han.