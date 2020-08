– Nok et dolkestøt for bransjen

Fredag fortalte helseminister Bent Høie (H) at man som følge av den nåværende koronavirussmittesituasjonen har valgt å trå på bremsen. Som følge av dette blir det innført nasjonal skjenkestopp ved midnatt hver kveld fra og med 8. august.

Det mener Jan Petter Eilertsen, konserndirektør i Hanveik-gruppen i Bergen, er som forventet. De drifter utestedene Harbour café, Scruffy Murphy's og Pacific bar og restaurant.

– Vi har sett utviklingen over tid, og sett at bransjen ikke har vært flinke nok til å følge opp smittevernstiltakene. Bransjen har litt seg selv å takke. Slik situasjonen er nå er dette et fornuftig tiltak, sier han til TV 2.

– Synd, trist og beklagelig

Samtidig mener han dette vil få store konsekvenser.

– For bransjen er det nok et dolkestøt. Det er tøft nok å drive bar fra før av, sier han.

Den siste tiden har de tre utestedene har har ansvaret for hatt skjenking til 02.30. Nå må de stenge midnatt.

– Vi har hatt bra aktivitet i juni og juli, men vi har sett hvor det gikk. Dette var bare et tidsspørsmål. Det er synd, trist og beklagelig, sier han.

Mulige permitteringer

Eilertsen forteller at de nå må tilbake til tegnebordet, og tenke over veien videre.

– Konsekvensene kan bli at det blir vanskelig å ansette flere og mulige permitteringer. Når man kjører redusert drift blir det naturligvis færre timer, sier han.

Han anslår de tre utestedene har tilsvarende 25-30 årsverk.

– Jeg fatter ikke at det er lovlig

Utelivsbaron i Bergen, Tom Greni, reagerte kraftig da han hørte Bent Høie under dagens pressekonferanse.

– De skjerper nå inn reglene for vår bransje, samtidig som de fjerner kompensasjonsordningen, som forsvinner fra 1. september. Det de i realiteten gjør nå er å stenge en lovlig bransje, uten å kompensere for det. Jeg kan ikke fatte at dette er lovlig, raser Greni.

Greni og hans selskaper kontrollerer til sammen 12 ulike utelivskonsepter i Bergen sentrum, og har gjort det i en årrekke. Han sier at han nå vil involvere NHO for å undersøke lovligheten av regjeringens beslutning.

– Man må jo gå ut fra at de har bedre peiling på smittevern enn det du og jeg har, men når de stenger ned bransjen, så må de betale for det, sier han.

Greni sier at han og kollegene i næringen har jobbet knallhardt de siste månedene.

– Vi har jobbet knallhardt for å overholde alle smittevernregler, og har fått mye av inntektsgrunnlaget skrelt bort. Såvidt jeg har fått med meg er det ingen som hittil har blitt smittet på et norsk utested. Jeg opplever ikke dette som rettferdig, sier han.

Ikke overrasket

Øyvind Sørensen er bartender på det populære utestedet Beverly i Stavanger. Han er ikke overrasket over at det kommer innstramminger.

– Vi har sett en økende smittetrend bare siste uken og har derfor vært forberedt på nye restriksjoner. Det er jo litt trist at det går utover oss, når vi ser at mye av smitten kommer fra utlandet da grensene igjen ble åpne, sier han.

– Dette skal vi komme oss igjennom slik at vi kan fortsette festen uten korona igjen.

– Ingen tjent med shutdown

Ved Parkteateret i Oslo har de valgt å ikke holde åpent til 03, og stenger allerede ved det tidspunktet regjeringen nå har besluttet, forteller daglig leder Dan-Michael Danino til TV 2.

– Dette har vi egentlig ventet på. Grunnen til at vi har valgt å stenge ved midnatt er av smittevernshensyn. Vi vet hvor raskt viruset smitter, og har valgt dette av hensyn til gjester og ansatte. Det er en kjensgjerning at man slipper opp guarden litt når man har fått i seg litt for mye. Vi har prøvd å lære publikum å komme litt tidligere, gå hjem tidlig, og sørge for at de kan jobbe dagen etterpå, sier han.

Han sier at beslutningen om å stenge tidlig, selv om de frem til nå har kunnet holde opp lenger, har kostet dem mye i inntjening sammenlignet med et normalt driftsår.

– Men midnatt er et godt tidspunkt. Til tross for dette ser jeg at dette er utfordrende for bransjen i sin helhet, og spesielt for nattklubbene. Ingen er tjent med en ny shutdown, det hadde det nok blitt borgerkrig av, sier han og ler.

Savner en oppklaring

Brødrene Joppe og Markus Gjelseth driver flere utesteder i Oslo. De savner en oppklaring på om restaurant- og utelivsbransjen har vært en av hovedårsakene til økt smitte.

– Vår umiddelbare reaksjon er at dette er en trist nyhet for hele bransjen. Vi skjønner at man må gjøre tiltak når smittetallene øker, men savner en oppklaring på om restaurant- og utelivsbransjen har vært en av hovedårsakene til økt smitte, sier Joppe til TV 2.

Brødrene Gjelseth driver flere utesteder i Oslo. Foto: Kim Bye

Skjenkestoppen vil ha stor påvirkning på stedene brødrene driver.

– Dette har veldig mye å si, både oss som selskap, for våre ansatte og for veldig mange av våre samarbeidspartnere.

– Når de nye bestemmelsene kommer uten noe forvarsel, så er det dessverre umulig for oss å kunne regulere bemanningen vi har satt opp for helgen, varene vi har kjøpt og tjeneste vi har bestilt. Vi skulle gjerne sett å fått et forvarsel slik vi nå opplever at de som driver med kollektivtransport nå får, sier han.

Tror en profesjonell aktør ville gjort fadderuken tryggere

Brødrene sier de ikke kan uttale seg om hvorvidt dette er en riktig beslutning.

– Siden det ikke ble nevnt noe om beslutningsgrunnlaget, annet enn at smittetallene øker, så kan ikke vi uttale oss om dette er en god eller riktig beslutning. Vi har de siste ukene hørt mye om smitte grunnet private arrangementer, bryllup og reiser, men har hørt lite om økt smitte grunnet restaurant- og utelivsbransjen, så det var litt uventet at de nye begrensningene treffer oss så hardt.

Joppe Gjelseth tror at åpne utesteder ville gjort fadderuken tryggere for nye studenter.

– Bent Høie sier selv på pressekonferansen at man i fadderuka pleier å dra ut på byen etter arrangementet, men at dette nå ikke vil bli mulig. Spørsmålet vi stiller oss er om studentene da kommer til å avslutte festen og gå hjem hver til sitt, eller om festen bare flyttes til en privat sted uten en ansvarlig aktør.

– Vi har i hvert fall tro på at en profesjonell aktør har bedre kunnskap, kompetanse og forutsetning for å kunne sikre smittevernsansvaret, ved å sørge for at alle gjester overholder én-metersregelen og sikre andre smittevernstitak, enn hva en privat person vil ha mulighet til, mener Gjelseth.

– Kan bransjen takke seg selv?

– Vi vet at 13 steder er blitt midlertidig stengt i Oslo så langt. Det har vært mye kontroller, og tilbakemeldingene fra kommune, regjering og næringsetaten har overordnet vært svært positiv til bransjens reaksjon på smittvernsreglene. Derfor skulle jo gjerne sett at de fortsatte med å stenge ned de som bryter smittevernsreglene i stedet for å ta en kollektiv bestemmelse som rammer hele bransjen, og som vil gjøre at private fester og arrangementer blir stående som det eneste alternativet for sosialisering med alkohol etter midnatt, avslutter Gjelseth.