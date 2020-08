– Håper helseministeren beklager at han åpnet opp for utenlandsreiser

Det blir ikke åpnet for breddeidrett i Norge fra 1. september, opplyser helseminister Bent Høie (H). NFF må nå se på alternative løsninger for å gjennomføre sesongen.

Regjeringen la fram nye smittevernregler på en pressekonferanse fredag. Der sa Høie at det ikke blir åpnet for kamper og konkurranser i breddeidretten for dem over 19 år.

Samtidig slo han fast at grensen på maksimalt 200 personer på arrangementer beholdes, slik det for eksempel er med publikum på eliteseriekamper i fotball. Tidligere har det vært antydet en åpning for 500 personer fra 1. september, men slik blir det ikke.

– Gjenåpningen av samfunnet skulle fortsette på sensommeren og høsten dersom smittesituasjonen gjorde det mulig. Det gjør den ikke. Vi er nødt til å bremse for å beholde kontrollen, sa Høie.

– Jeg vet at mange kommer til å bli skuffet og sinte. Det forstår jeg godt, men vi kan ikke ta sjansen på å miste kontrollen, la helseministeren til.

Kun barn og ungdom kan konkurrere

Fra 1. august har barn og unge i idretten kunnet drive kampaktivitet og konkurranser. Breddeidretten har lenge håpet på at også de voksne kunne Utfå et slikt klarsignal, men det må de vente på.

– Vi er selvfølgelig skuffet over at utviklingen har blitt som den har blitt. Når vi nå har fått stadfestet at vi ikke kommer i gang med kamper fra 1. september, er vi skuffet fordi vi har vært godt forberedt situasjonen, sier utviklingsdirektør i NFF Alf Hansen til TV 2 og forklarer:

– Vi har brukt mye tid og gjort en grundig jobb med tanke å smittevern og det å ha tydelige retningslinjer i klubbene og organisasjonen. Vi har forstått at det kunne bli en lokal oppblomstring, og det har vi tatt på alvor. Vi har vært tydelige på at vi ikke kan senke skuldrene, og hatt tydelige rammer hele veien. Vi har gjort det vi kan fra vår side.

– Samtidig så har vi sett den utviklingen som har skjedd i det siste, så sånn sett var det ingen overraskelse. Vi har selvfølgelig forståelse for at det blir tatt grep når det er en oppblomstring i smitten, legger Hansen til.

Mandag skal blant andre Norges Fotballforbund møte myndighetene for å diskutere framtiden for idretten. Hansen gjorde det tidligere fredag klart at de ikke kommer til å be om en åpning for kamper, men for trening med kontakt. I tillegg håper NFF på å få en bedre begrunnelse for avgjørelsene som har blitt tatt.

– Da er det viktig for oss å få en god begrunnelse for hva de tenker, og få noen betraktninger for hva som skjer fremover. Vi har nesten en million spillere, foreldre, ledere, dommere og trenere som selvfølgelig er opptatt av hva som skjer med fotballen, og vi må gi gode svar i vår egen organisasjon, understreker Hansen.

– Vil det bli det noen sesong i det hele tatt?

– Det er for tidlig for oss å kommentere, men siden vi ikke kommer i gang fra 1. september må vi tenke veldig alternativt for konkurransesesongen 2020. Seriespill slik vi kjenner det, og slik det var planlagt, vil bli vanskelig. Det er rett og slett ikke plass i kalenderen. Så det må vi sette oss ned og se nærmere på til uken, og se på alternative løsninger.

– Hva tenker dere om at det har vært åpnet opp for reiser og fester, og at dette nå gjør at det nå strammes inn i samfunnet igjen?

– Det vil helt sikkert oppleves meningsløst for mange. Men det vil helt sikkert bli gjort en evaluering av rekkefølgen på åpning som har blitt gjort.

Kretsleder frykter hele sesongen er ødelagt

Tore Christian Albrechtsen Gjelsvik, kretsleder i NFF Hordaland, syntes det var svært skuffende å få beskjeden. Ingen åpning for kamper 1. september får store konsekvenser for sesongen i voksenfotballen, slår han fast.

– Da har de ødelagt en hel sesong. Når jeg hører at de ikke åpner for konkurranser er det trist, og forferdelig skuffende for oss som jobber med dette her, sier han til TV 2.

Tore Christian Albrechtsen Gjelsvik, kretsleder i NFF Hordaland Foto: Privat

– Hvis vi ikke kan komme i gang med kamper 1. september, er det jo store muligheter for at det ikke blir spilt seriespill i voksenfotballen. Det er ødeleggende ikke bare for spillerne, men ødeleggende for de som jobber frivillig i klubbene. De har håpet å drive med aktivitet igjen, og det går på motivasjonen løs for spillerne, lederne, dommerne og alle, fortsetter han.

Han spår videre at frafallet på seniorlagene kan bli stort.

– I tillegg kan det bli færre frivillige som ønsker å ta på seg verv nå som det ikke er noe å se frem til. Jeg tror idretten får et rekrutteringsproblem i fremtiden, sier Gjelsvik.

Kretslederen reagerer dessuten på at det tidligere i sommer ble åpnet opp for utenlandsreiser og at folk kunne dra på harrytur til Sverige, men ikke få spille kamp på nabobanen. Samtidig har NFF innført obligatorisk koronakurs for samtlige spillere i breddeidretten for å bevisstgjøre rundt smittevernreglene.

– Når myndighetene har åpnet opp for noe de vet er usikkert, og viser seg i ettertid var usikkert, og det igjen går utover breddeidretten, er det trist og skuffende. Og det viser kanskje at helseministeren ikke er på lag med frivilligheten i Norge. Jeg håper at helseministeren kommer ut og beklager at han åpnet opp for utenlandsreiser som igjen går utover idretten, sier han.

Høie kom fredag med en oppfordring om at nordmenn unngår unødvendige reiser, både til grønne og røde land.

– Tenk dere om. Selv om et land er grønt, har de aller fleste landene i Europa større smitte enn Norge. Selv om en planlegger reise til et grønt land, kan det veldig fort bli rødt. Jeg ønsker at folk tar det igjen en annen gang, sier helseministeren.

Énmeterskravet absolutt

Inntil videre blir det heller ikke lov til å trene med kontakt i breddeidretten. Det begrunner Høie med at det ikke kan gis unntak for regelen om at man skal holde én meters avstand til hverandre.

– Idretten ønsker et unntak fra énmeterskravet for å drive kamper og cuper. Det hadde vi ønsket å gi dem, og de hadde fått det om smittesituasjonen tilsa det. Men det gjør den ikke, sier Høie.

Fra før er det gitt unntak fra énmetersregelen for toppfotballen og for toppidrettsutøvere i konkurransesammenheng. Blant annet er fotballen på de tre øverste liganivåene for menn og de to øverste for kvinner kommet i gang.