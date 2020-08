Vil ha «svenske» priser i norske butikker

Sylvi Listhaug er på krigsstien foran høstens budsjettforhandlinger i Stortinget. Nestlederen i Frp varsler en beinhard kamp mot norske særavgifter. De må ned, dersom regjeringen skal ha håp om å få flertall for et statsbudsjett neste år.

Lover budsjettkamp

– Norge taper masse arbeidsplasser og store inntekter gjennom å ha særnorske avgifter. Og derfor kommer det til å bli viktig for oss i forhandlingene om statsbudsjettet for neste år at avgiftsnivået i Norge skal ned slik at vi beholder penger i Norge, og ikke minst at vi kan skaffe til veie flere arbeidsplasser i mange sektorer, sier Listhaug.

– Hvilke avgifter skal ned?

– Alt som går på alkohol må vi se på, emballasje, sukker, sjokolade, altså alt det som folk reiser til Sverige for å handle som er lokkevarer, for å si det sånn. Det er vi nødt til å gjøre noe med.

Tall fra bryggerinæringen viser at det i juni i år ble solgt 12 millioner liter mer brus og alkohol i Norge sammenlignet med samme måned i fjor. De ekstra avgiftsinntektene for staten bare på denne ene måneden på disse drikkevarene utgjør 753 millioner kroner.

Gir Frp skylda

Sigbjørn Gjelsvik sitter i Stortingets finanskomité for Senterpartiet. Han er enig med Listhaug i at avgiftene må ned, men peker på hvem som har sittet i regjering siden 2013.

– Avgiftene er jo i dag mer enn fem milliarder høyere enn da Frp gikk inn i regjering i 2013. Men hvis de nå ser at det har vært uklok politikk så er jo det veldig bra, sier han.

– Hva vil Senterpartiet gjøre for å begrense grensehandelen?

– Vi har ved en rekke anledninger foreslått å redusere noen av de sjokkarta økningene i avgifter som regjeringen har innført, men vi vil se på om det også er andre avgifter som ytterligere bør reduseres nå, sier Gjelsvik.

Også Statsminister Erna Solberg er bekymret for den høye grensehandelen. Likevel er hun skeptisk til å utjevne avgiftene med Sverige.

– Det er bekymringsfullt at vi har så høy grensehandel, men at det skal bety at vi skal utjevne alle alkoholavgifter og alle andre avgifter i Norge, er nødvendigvis ikke et resultat som vi lett kan gjennomføre. Dette er viktige inntekter også til staten, sier Solberg.

Halv øl-pris i Sverige

En halvliter mellanøl i Sverige koster omkring 12 kroner. Norsk pils koster omkring 26 kroner i butikk, av dette er rundt 12 kroner rene avgifter til staten. Momsen er den samme i Norge og Sverige.

Det er særavgiftene på alkohol og emballasje som utgjør forskjellen. Brus har også særavgifter, blant annet på emballasjen, og det er disse avgiftene Listhaug mener må ned på tilnærmet svensk nivå.

Brus, øl og tobakk er typiske lokkevarer langs grensen, og Listhaug mener avgiftsforskjellen i realiteten innebærer å flytte penger – og arbeidsplasser – ut av landet.

NHO enig med Frp

Næringslivets hovedorganisasjon er hjertens enige med Sylvi Listhaug.

Petter Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, mener koronasituasjonen har avslørt at grensehandelen mot Sverige er større enn hva bransjen tidligere har trodd.

– Når grensene gjenåpnes, kommer grensehandelen til å påvirke norsk næringsmiddelindustri sterkt hvis vi ikke får gjort noe med avgiftsnivået, sier Brubakk.

Bekymret

Også LO-forbundet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN, er bekymret.

– Vi kommer tilbake til normalsituasjonen etter hvert. Folk kommer til å kjøre over og handle i stort monn. Og dette går jo selvfølgelig utover norske arbeidsplasser. Det har innvirkning på både den lokale kjøpmannen og ikke minst arbeidsplasser, både innenfor bryggerinæringen, men også innenfor hele næringsmiddelindustrien langs grensen, sier første nestleder i NNN, Jarle Wilhelmsen.

Ølsalget i Norge har økt med 25 prosent i Korona-perioden. I Grensefylkene 37 prosent. Når nesten to av av tre kroner av ølprisen er avgifter, mener Frp det haster med avgiftskutt.

– Vi skal forhandle med regjeringen, men at avgiftsnivået i Norge skal ned, det er det ingen tvil om, når vi skal forhandle statsbudsjettet for 2021, sier Listhaug.