Libanons president utelukker ikke at «rakett eller bombe» var årsaken til Beirut-eksplosjonen

Årsaken til eksplosjonen som drepte over 150 mennesker i Libanons hovedstad Beirut er fortsatt ikke fastslått.

Over 5000 mennesker ble skadd og minst 154 drept i en enorm eksplosjon i Beirut tirsdag.

Det er opplyst at en brann i havneområdet rammet et lager med ammoniumnitrat, som så eksploderte.

Fredag snakket Libanons president Michel Aoun om hendelsen. Aoun fortalte at en pågående etterforskning undersøker muligheten for at eksplosjonen skjedde som følge av en «rakett eller bombe», skriver Sky News.

– Årsaken er ikke fastslått enda. Det er en mulighet for at det har vært innblanding utenfra gjennom en rakett, bombe eller en annen handling, sa Aoun.

Fredag er det stor aktivitet i det eksplosjonsrammede havneområdet, med kraner og bulldosere som forsøker å flytte vrakgods og nå fram til mulige overlevende som kan være begravet i massene.

Libanesiske brannfolk og militære jobber side om side med franske og russiske redningsteam med hunder i havna.

Samtidig er det opptøyer i bygatene, og opprørspoliti tok torsdag kveld og natt til fredag i bruk tåregass mot demonstranter som protesterte mot regjeringen. Ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA tente demonstrantene på gjenstander, plyndret butikker og kastet stein mot politiet.

En etterforskning er satt i gang som skal avdekke hvorfor stoffet i lageret ikke ble tatt hånd om på en sikker måte. Etterforskningen fokuserer på tjenestemenn i havnevesenet og tolletaten. Så langt er 16 ansatte satt i arrest og en rekke andre avhørt.