Norske Benedicte ble skadet i eksplosjonen: – Jeg hadde englevakt

154 personer er bekreftet døde, flere tusen skadd og flere hundre tusen har mistet hjemmene sine etter eksplosjonen i Beirut tirsdag. Blant de skadde er norske Benedicte.

Hun hadde akkurat kommet fram til leiligheten sin, 1700 meter fra havna i Beirut, da en kollega av henne fortalte henne om meldinger om brann i havna. Næss Hafskjold tok heisen opp til leiligheten sin i fjerde etasje i bygget der hun bor, og begynte å se etter mer informasjon. Da smalt det.

– Jeg hørte et smell, som var som en eksplosjon, men langt unna. Det ristet og klirret i glass. Så var det som jeg kjente at noe skulle komme, så jeg rakk å ta meg for og knyte meg litt sammen og skjerme ansiktet litt. Så var det som hele verden eksploderte, forteller hun til TV 2.

STORE ØDELEGGELSER: Ruter og dører i leiligheten til Benedicte ble blåst inn i eksplosjonen. Foto: Privat

Hun forteller at både ruter og den tjukke inngangsdøren hennes ble blåst inn i leiligheten.

– Jeg husker ikke alt, men jeg husker jeg så leiligheten bevege seg, forteller Næss Hafskjold.

Hun ble bekymret for om det var et angrep, og om et nytt var på vei. Da hun gikk ut i gangen kjente hun at blodet rant fra hodet, og at hun blødde fra armen.

Sammen med en kollega som bodde i sjette etasje kom hun seg ut av bygget. Der møtte de en god venn som bor i nærheten, som kjørte dem til sykehuset.

– Det var som å være i en film

Næss Hafskjold var blant de første som kom til sykehuset.

– Sykehuset hadde fått hard medfart, og det hang ting fra taket, og alarmen gikk. Fortsatt visste vi ikke hva som skjedde, og om det ville komme mer.

Hun fikk førstehjelp av legene ved sykehuset, og fikk kompress på hodet og hånda. Samtidig strømmet det på med skadde.

– Det var kaos, og da jeg var på akutten kom det inn hardt skadde og omkomne. Det var blod overalt, og det var som å være i en scene i en film. Det var voldsomt å være midt oppi, forteller hun.

Kollegaen hennes dro tilbake til leiligheten, og hentet pass og telefoner, slik at de fikk varslet pårørende og organisasjonen om at de var ok.

Kapasiteten var allerede sprengt på sykehuset, og Næss Hafskjold ble lagt på et røntgenbord. Der ble hun først sydd i hodet av en radiolog, før en indremedisiner sydde armen hennes. Etter det ble hun raskt sendt ut av sykehuset. Da hadde de allerede sluttet å ta inn skadde.

Næss Hafskjold forteller at hun har det bra, og at hun var heldig.

– Jeg har det etter forholdene fint. Det er kuttskader som vil vokse og bli fint igjen, så jeg var heldig. Det er mange andre som er mindre heldig, så jeg tenker at jeg hadde englevakt. Nå tenker jeg det er viktig å fokusere på hva vi kan gjøre for å hjelpe de som ikke var så heldige.

– Et helsesystem som ikke var rustet

Tirsdagens eksplosjon rammet et land som allerede var i økonomisk og politisk krise. Den siste tiden har landet også sett en økning i antallet koronatilfeller. Dette gjør at landet overhodet ikke var rustet til den krisen de nå står midt oppe i.

– Kapasiteten i helsesystemet har vært sprengt på grunn av korona og den økonomiske krisen. Det er liten tilgang på materialer og medisiner, og leger og helsepersonell har gått ned i lønn og flere er permittert. Det er et helsesystem som ikke var rustet til å ta imot en slik enorm krise, forteller Næss Hafskjold.

I tillegg ble noen av de største sykehusene i Beirut rammet av eksplosjonen, og leger og pasienter ble rammet.

Kan gjøre koronakrisen verre

Libanon er hardt rammet av koronaviruset, og tirsdagens eksplosjon i sentrum av hovedstaden har gjort at mange har måttet flytte inn hos venner og familie. Det frykter Næss Hafskjold vil forverre smittesituasjonen i landet.

Kirkens Nødhjelp har vært til stede i landet siden 2013 for å bidra i forbindelse med syriakrisen, men også hjulpet sårbare libanesiske familier. Nå bidrar de også rundt eksplosjonen og den pågående koronasituasjonen i landet.

– Med det som har skjedd nå vil det være fokus på å møte de behovene som har kommet rundt eksplosjonen og koronasituasjonen, i tillegg til det arbeidet vi gjør i landet fra før.

– Nå har vi tett kontakt med partnerne våre der nede for å mobilisere til en respons. Vi vil også gå gjennom våre lokale partnere og deres nettverk. Vi har en kirkebasert partner som vil bygge på de strukturene som allerede er satt igang gjennom kirkesamfunn. Vi vil støtte det, og fokusere på at alle får vann og hygieneartikler.

Mye av krisehjelpen til Syria kommer via havna i Beirut. Kirkens Nødhjelp jobber tett med lokale partnere for å bidra.

Næss Hafskjold kommer med en oppfordring til nordmenn som nå lurer på hvordan de kan hjelpe til.

– Det er det å støtte de responsene som organisasjoner setter i gang. Bare uttrykke sympati og solidaritet. Det er det de trenger, økonomisk støtte og hjelp for å dekke grunnleggende behov.