Da elbilene kom for fullt for noen år siden fikk vi også et nytt begrep: Rekkeviddeangst.

Et ord som på kort tid har blitt dagligdags. I alle fall for den delen av befolkningen som har elbil. Og det er ikke så rent få – her i elbillandet Norge.

For å få lengst mulig rekkevidde bør man, i tillegg til et stort batteri, ha lavt strømforbruk. Akkurat det samme som på en bensin- eller dieselbil, bortsett fra at liter er byttet ut med kWt på en elbil.

Kan man stole på forbruksmåleren?

En ting er likevel annerledes. Bensin og diesel får man kjøpt på nesten hvert hjørne, og det tar 3–4 minutter å fylle opp tanken. På elbiler er det ikke slik riktig ennå. Det er færre ladepunkter og det tar lengre tid å fylle opp.

Elbilene har en forbuksmåler. Nå viser det seg at disse stemmer ganske dårlig med virkeligheten.

Det er nettopp dette som gjør elbilister ekstra opptatte av forbruk og rekkevidde. De fleste elbiler er da også utstyrt med tydelige forbruksmålere og et instrument som viser hvor langt vi faktisk kommer på kilowattene man har om bord. Det er jo kjekt, da kan man se om man kommer helt fram.

For man kan vel stole på disse målerne – eller?

Tysk studie

En ny studie utført av tyske ADAC, som er en forbrukerorganisasjon som tilsvarer vårt NAF, viser at man ikke nødvendigvis kan stole på det. Det er ganske store forskjeller fra merke til merke på hvor pålitelige disse forbruksmålerne er.

For akkurat som på bensin- og dieselbiler, måler disse målerne feil. Og ifølge ADAC-studien, som har testet 15 ulike elbilmodeller, viser elbil-målerne til og med enda mer feil.

Alle bilene kjørte samme rute og dermed samme lengde. Deretter ladet alle elbiler ved samme temperatur, på samme lader. Her ble mengden strøm som kom til bilen målt, dermed fikk man det faktiske strømforbruket, inkludert tap i bilens lader. Ladetapet er rundt fem prosent.

Optimistisk Tesla

Dette er avvikene: Tesla Model 3 Long Range: 25%

Seat Mii Electric: 21%

Renault ZOE ZE50 R135: 19%

Renault ZOE ZE50 R110: 18%

Tesla Model 3 Std Range Plus: 18%

Nissan Leaf e + (62 kWh): 18%

Jaguar i-Pace: 17%

Mercedes EQC 400 4Matic: 16%

VW e-up!: 16%

Mini Cooper SE: 15%

Audi e-tron 55 fire: 14%

Hyundai IONIQ Electric: 12%

KIA e-Soul (64 kWh): 12%

BMW i3 120 Ah: 12%

KIA e-Niro (64 kWh): 9%

Selv med ladetap inkludert, er det overraskende at ingen av elbilene faktisk viser helt riktig hvor mye strøm de bruker. Samtlige elbiler viser for lavt strømforbruk.

De unøyaktige forbruksmålingene er interessante, da mange elbileiere deler forbrukstallene og sammenligner på tvers av bilmerker.

Mest optimistisk er forbruksmåleren i Tesla Model 3 Long Range, som indikerer et 25 prosent lavere strømforbruk enn hva ADAC faktisk måler bilen til. Deretter følger Renault Zoe og Seat Mii Electric.

Den beste når det gjelder å vise riktig forbruk er Kia e-Niro. Men også her «bommer» bilens forbruksmåler med ni prosent lavere forbruk enn hva det reelle forbruket er.

Elbileiere blir altså lurt av sine egne biler.

