Raser etter brødsjokk: – Uhørt

I stedet for et landbrød til 40 kroner, lå det et kneippbrød til halvparten av prisen i posen.

– Å legge dyrt brød i en billig pose synes jeg er helt uhørt, sier Svein Lamo til TV 2.

Tidligere denne uken oppdaget sønnen hans at brødet som ble handlet inn til husholdningen, ikke smakte som det skulle.

– Da sa jeg at produsentene trolig ikke bruker forskjellig oppskrifter, og da så jeg at det var et kneippbrød, sier Lamo fra Nittedal i Viken.

Det kona egentlig tenkte å ta med hjem, var et landbrød, sier Lamo.

Oppmerksom

Lamo sier at det er første gang de oppdager at det ligger feil brød i brødposen.

BRØDKNE(IP)P: Svein Lamo synes det er uhørt om noen la et kneippbrød i landbrødposen. Foto: Privat

Men han sier at det er viktig at folk er oppmerksomme på at det kan skje. Han sier det var derfor han tipset lokalavisa Varingen om det, som omtalte saken først.

Men om det er en kunde som var frekk eller om det var produsenten som la brødet i feil pose, er fortsatt et mysterium.

Et mysterium

– Det har vi ikke funnet ut av ennå. Det andre brødet, landbrødet i kneipp-posen, har vi ikke funnet, sier kjøpmann Said Benaissa i Rema 1000-butikken hvor Lamo kjøpte brødet.

Benaissa har vært kjøpmann i 19 år og sier det har skjedd én gang tidligere at en kunde byttet brødet i posene. Det var i starten av året, og vedkommende ble oppdaget.

Butikken selger mellom 200-700 brød hver dag, ifølge Benaissa.

– Men det kan uansett være greit å se på brødet før man legger det i vognen, særlig i den tiden vi er inne i nå, sier kjøpmannen.

– Tragisk

Lamo sier at han selv har hørt om folk som har oppdaget at det lå feil brød i posen.

– Dessverre finnes det mange uærlige folk. Det er ingen grenser for hva folk finner på, jeg synes det er tragisk, sier Lamo.

– Vi som kjøper brød til 40 kroner, er ikke så begeistret over å få et brød til 20 kroner. Det er nok billigere å bake brød selv, hvis man vil spare noen kroner, sier Lamo.

Kan bytte

PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg i Rema 1000 skriver i en e-post til TV 2 sier at feil brød i feil pose skjer, men ikke ofte.

– Det er vanskelig å vite om dette er rampestreker, pakkefeil eller en litt sleip brødkunde. Uansett er det kjedelig å finne noe annet enn det man har betalt for i brødposen, men heldigvis skjer dette veldig sjeldent, uttaler Hägg.

Han sier det finnes en løsning dersom man havner i en slik situasjon.

– Skulle du være så uheldig som Svein har vært her får du selvsagt byttet til riktig brød i butikken, sier Hägg.