Lørenskog-siktet underlegges full rettspsykiatrisk undersøkelse

Kvinnen som er siktet for å ha drept sine to barn i Lørenskog i juli, underlegges full rettspsykiatrisk undersøkelse. Det opplyser Øst politidistrikt til Dagbladet.

En full rettspsykiatrisk undersøkelse krever normalt at to spesialister sammen vurderer personens psykiske tilstand over tid.

Kvinnen ble siktet for drap etter at to gutter på ett og syv år ble funnet livløse i en leilighet 19. juli. Barna ble funnet da brannvesenet rykket ut på en kontroll av et mulig branntilløp i en leilighet på Skårer.

Brannmannskapene fant den 35 år gamle kvinnen kritisk skadd sammen med de to livløse barna i leiligheten.

Hvordan de to barna døde, er foreløpig ukjent. Politiet har ikke gått ut med dødsårsaken.