Brann i gassdrevet bil på avfallsanlegg – skarpskytter på stedet

Slukningsarbeidet var utfordrende grunnet eksplosjonsfare, men brannen er nå slukket. Nødetatene fryktet for spredning til bygninger, men det skjedde ikke.

– Det er en utfordrende situasjon, sa operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

– Det er en gassdrevet bil som frakter avfall og som står innendørs som har tatt fyr. Det er mye røyk på stedet, og situasjonen er uavklart.

Han sier at det at bilen er gassdrevet også gjør at det må en del sikkerhetstiltak på plass i forbindelse med slokkingen.

Pedersen sier til Budstikka at det er opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter fra brannstedet.

– Det skal kun være personell fra brannvesenet som er innenfor denne grensen nå. Alt av folk ellers er evakuert, sier han.

Han sier til NTB at det er sendt en skarpskytter til stedet.

Det er for at skytteren skal være i beredskap i tilfelle det blir nødvendig å forsøke å skyte hull på gassbeholderen i bilen, sier Pedersen.

Han sier at det ikke er meldt om personskader i forbindelse med brannen.

– Dette anlegget ligger ikke i nærheten av bolighus, så foreløpig er det ikke aktuelt med noen evakuering av annen bebyggelse. Det kan bli en langvarig innsats på stedet, men vi håper at vi får kontroll så fort som mulig, sier Pedersen.

