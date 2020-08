14 smittetilfeller i løpet av de to siste dagene

I løpet av de to siste dagene er det meldt om 14 nye tilfeller av koronasmitte i Indre Østfold kommune.

Kommunen jobber nå med tre mindre kohorter og en større kohort, opplyser kommunen på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Vi fikk et varsel onsdag kveld om at det var en person fra Tønsberg-/Sandefjord-området som hadde testet positivt og som hadde oppgitt lokale nærkontakter i forbindelse med besøk i Askim sist helg, sier kommuneoverlege Jan Børre Johansen.

Vedkommende hadde både deltatt på private fester og vært på utesteder i Askim.

Personen hadde allerede varslet flere av sine venner, og det var alt satt i gang lokal testing.

Ti på byen

Onsdag fikk kommunen beskjed om syv positive prøver der tre av disse hadde deltatt i «de samme festlighetene».

– I går fikk vi meldt om ytterligere syv tilfeller der seks av disse hadde vært ute på byen og deltatt i festligheter, sier kommuneoverlegen.

Til sammen har kommunen fått beskjed om ti koronasmittede som har vært på byen i Askim fredag og lørdag.

– Ut fra den smitteoppsporingen vi har startet med, forventer vi flere positive, sier Johansen.

– Omfanget av dette har gjort at vi har valgt å gå bredt ut. Smittearbeidet er utfordrende. Det dreier seg om unge mennesker, i hovedsak i 20-årene og i 30-årene. De har stor sosial kontaktflate og høyt aktivitetsnivå og noen av dem har i tillegg hatt svært beskjedne symptomer, sier han videre.

Flere av de smittede har derfor kunnet være i normal jobb- og treningsaktivitet.

Ingen innlagt i Østfold

Ingen av de smittede er innlagt på sykehus av de som kommer fra Indre Østfold. Den smittede fra Vestfold har vært innlagt på sykehus der.

– Jeg kjenner ikke til status på denne personen, sier kommuneoverlegen.

Så langt har kommunen avdekket reiseaktivitet i alle kohortene, bortsett fra i én av dem.

– Vi kan ikke med sikkerhet si at det er det direkte utgangspunktet for smitte, men vi ser et mønster i at reiseaktivitet til områder definert som grønne – i hovedsak Sverige, men også Polen – er en gjennomgående faktor, sier han.

– Smitteutbredelsen og det raskt stigende antallet bekreftede smittede, gjør at kommunen står i en situasjon som vurderes minst like omfattende og alvorlig som den vi hadde i begynnelsen av mars i år, ved pandemiens utbrudd, sier kommuneoverlegen videre.

Avgjørende med testing

Seksjonsleder for behandling og mestring, Kristian Devold, sier at det nå er avgjørende med testing og smitteoppsporing.

Nærkontakter til de som har testet positivt vil bli kontaktet.

Devold forteller at det har vært mange henvendelser til kommunen de siste dagene.

– I juni lå vi på rundt 60 henvendelser om dagen på koronatelefonen vår, i juli lå vi på rundt 100 henvendelser om dagen på koronatelefonen vår, i går, 6. august, hadde vi 1100 henvendelser på koronatelefonen vår. Det er på samme nivå som da dette startet i starten av mars, sier han.

Per torsdag hadde kommunen testet totalt 4826 personer. I juni ble cirka 60 personer testet per dag, mens tallet for juli var cirka 80 per dag.

– I går, torsdag 6. august, testet vi 216 personer, sier Devold.

Nye tiltak

Ordfører Saxe Frøshaug i Indre Østfold sier at kommunen har besluttet å iverksette flere nye tiltak.

– Den forventede forverrede smittesituasjon i Indre Østfold gjør at vi nå må ta et skritt tilbake i forhold til åpningen av samfunnet, sier han.

– Kommende helg, neste uke og neste helg er det planlagt flere større arrangementer i Indre Østfold som vi nå ser oss nødt til å avlyse.

Dette gjelder en festival, en fotballturnering og et tivoli.

– Når det gjelder utelivsbransjen, vil vi nå redusere åpningstidene kraftig. Det betyr at utestedene nå må stenge senest klokken 23. Vi vet at det er en kombinasjon av alkoholinntak og promille som gjør at avstandsreglene blir vanskelig å overholde og dermed øker risikoen, sier han.

Kommunen gjeninnfører også besøksforbud på alle kommunens sykehjem. Dette tiltaket gjelder i første omgang i 14 dager.