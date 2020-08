Frontkollisjon mellom lastebil og personbil – luftambulanse på stedet

Hendelsen skjedde 200 meter før Litle-Urdalstunnelen i Romarheimsdalen.

– En lastebil og en personbil er involvert. Det virker som det er en møteulykke, sa operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til NTB klokka 12.05.

Like etterpå ble det bekreftet at det var en møteulykke og at veien er stengt.

– Fører av personbilen skal være alvorlig skadd. Tilstanden på lastebilsjåføren har jeg ikke detaljer på per nå. Nødetatene jobber på stedet med å få oversikt, sier Hausvik til Bergens Tidende.

Luftambulansen har ankommet stedet, og politiet har kontroll på situasjonen. Politiet fikk melding om ulykken klokka 11.40.