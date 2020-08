Det er ganske nøyaktig ett år siden Chevrolet viste oss de første bildene av en helt ny generasjon Corvette.

Dette er en svært viktig modell for merket, og interessen har ikke latt vente på seg. Hjemme i USA er det nye flaggskipet mer eller mindre utsolgt.

Den europeiske lanseringen skjer først andre halvår 2021. Men allerede nå, ett år før tiden, har vi i Broom fått kjøre den spennende nykommeren.



Den første i Norge

Det er bilbutikken Carfreaks, i samarbeid med Norway Delivery, som har fått kloa i det som skal være Norges første Corvette C8. De var tidlig ute med å starte importprosessen fra en forhandler i USA.

Ståle Pettersen har nesten ikke sovet de siste nettene i påvente av den nye grombilen.

Nå har bilen endelig kommet til Norge, etter en fire uker lang transportetappe over Atlanterhavet.

– Jeg har nesten ikke sovet i natt, så dette er helt klart en stor dag for oss. Etter det vi kjenner til, er dette den første bilen i Norge. Det gjør alt bare ekstra spennende, forteller Ståle Pettersen i Carfreaks, når vi møter han på havna i Oslo.

Selv om sola skinner og vi er i starten på august, er det nesten julaften-stemning i det vi åpner dørene på containeren.

Det er gjort flere grep om designet, men detaljene kommer ikke like godt frem med den sorte lakken. Bilder: Mats Brustad / Broom

Lovende førsteinntrykk

Bilen burde egentlig fått en etterlengtet vask, men det har vi ikke tid til i dag.

Som de første i landet skal vi få lov til å kjøre den på norsk jord. Turen går fra Oslo til Løten – nok til å danne seg et inntrykk av bilen.

Det første du legger merke til i førersetet på nye Corvette er interiøret. Det er flunkende nytt, og et stort løft fra forrige generasjon.

Designet er veldig førerorientert, sportssetene er nydelige og minst like viktig: Den opplevde kvaliteten er hevet. Nå har amerikanerne fjernet en del hardplast og erstattet det med mykere og mer gjennomførte detaljer.

Norske priser er ikke klare, men Broom får en indikasjon på at akkurat denne bilen vil havne på drøyt 2,4 millioner kroner, inkludert norske avgifter.

FOR en motor!

Ved siden av et nytt og oppdatert design på bilen, både eksteriørt og på innsiden, er det motoren som kanskje utgjør den største endringen på nye C8.

For første gang har Chevrolet utstyrt bilen med midtplassert motor. Vi snakker åtte sylindre på 6,2 liter.

For første gang i Corvettens 67 år lange historie, er nemlig hjertet i bilen midtmontert. Det er gjort for å bedre balansen i bilen, og dermed spisse kjøreegenskapene.

Det tar ikke lang tid før man blir utålmodig bak rattet. Selv på en av landets beste veistrekninger, med 110-sone, er det nesten irriterende å måtte holde igjen kreftene.

Chevrolet oppgir at 0-60 mph (96,5 km/t) feies unna på imponerende 2,9 sekunder. Toppfarten er 312 km/t.

Den imponerende kraftpakken består av en diger V8-er på 6,2 liter. Selvpustende, helt uten turbo, naturligvis. Gassresponsen er formidabel. Tyner du beistet av en motor opp mot rødmerkingen på 6.500 omdreininger, er lyden til å få gåsehud av.

Dette med lyd kan amerikanerne, og det er tydelig at de gir fullstendig blaffen i alt som heter EU-krav til eksoslyd. Deilig!

Interiøret både ser og kjennes bedre ut enn utgående C7.

Stort løft

Uten å røpe alt for mye av den spennende nykommeren, er det ikke vanskelig å slå fast at Chevrolet har gitt Corvette et tydelig og ikke minst viktig løft. Interiøret kan ikke sammenlignes med utgående modell, og eksteriørdesignet er enda noen knepp hvassere.

Enda viktigere er at kjøreegenskapene er strammet opp. Langs E6 nordover mot Hamar er det mildt sagt begrenset hvor mye vi får testet dette, men de inntrykkene vi har fått lover veldig godt.

Godt er det også at vi kommer tilbake med en fullstendig test av bilen litt senere i høst. Så her er det bare å glede seg.

0-60 mph er i mål på imponerende 2,9 sekunder. Kobler du ut antispinn-systemet her, kan du enkelt røyklegge hele Løten på svært kort tidr.

