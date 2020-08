SMS-er avslører: Hurtigruten-topp reiste til sykehus med korona-smittede

Onsdag 29. juli: Jeg(fagdirektør Kårikstad red. anm) ringte ekspedisjonslederen, Hurtigruten uten å få kontakt og sendte straks sms onsdag 29. juli kl 18:40:

«Hei Kan du ringe meg? Hast»

Torsdag 30. juli: Jeg(fagdirektør Vidar Kårikstad, red.anm) ble oppringt av ekspedisjonslederen, Hurtigruten torsdag 30. juli kl 08:46, men tok ikke telefonen da jeg ønsket at hun skulle kommunisere direkte med Helsedirektoratet.

SMS fra Kårikstad til ekspedisjonslederen torsdag 30. juli kl 08:40: Hei Jeg fikk informasjon i går ettermiddag om en mulig hendelse på MS Roald Amundsen. Den er per nå unntatt off. Steinar Olsen og Andreas Skulberg i Helsedirektoratet følger opp. Det er kanskje best at du snakker med de. Jeg skal be de ringe deg, OK?»

SMS svar fra ekspedisjonslederen torsdag 30. juli kl 08:51: «Flott, ja gjør det. Vi fikk vite om det også. xx til en xx. Vi følger opp herfra også»

SMS fra Kårikstad 30. juli kl 08:53: "Fint. Da hører du fra Helsedirektoratet. Til uka tar jeg kontakt med hensyn til endringer covid-19 -forskriften og justeringer av veilederen"

SMS fra ekspedisjonslederen torsdag 30. juli kl 08:53: "xx har også tatt test, han får svar ikveld."

Kårikstad svarer torsdag 30. juli kl 08:53: "Takk"

Ny sms fra ekspedisjonslederen til fagdirektør Vidar Kårikstad torsdag 30. juli kl 08:59: "Flott, at du tar kontakt. Hos oss gikk reveljen når vi fikk vite det i går. xx hadde spist alle måltider om bord sammen med xx. Jobbet i kohort sammen med xx. De har fulgt opp fremover extra av vår norske lege om bord, ingen symptomer. De får ikke spise eller omgås resten av crewet i 10 dager."

Fagdirektør Kårikstad svarte med sms torsdag 30. juli kl 09:00: "Veldig bra. Jeg har sendt e-post til Helsedirektoratet om at de tar kontakt med deg."

Ny sms fra ekspedisjonslederen torsdag 30. juli kl 09:02: "Kjempeflott, det skal de bare gjøre. Jeg er om bord i Roald Amundsen."

Fredag 31. juli kl 09:22 ekspedisjonslederen ringer Kårikstad: Jeg (fagdirektør red. anm) fikk telefon fra ekspedisjonslederen, Hurtigruten : Hun fortalte at hun var på UNN sammen med to av mannskapet fra MS Roald Amundsen. Ekspedisjonslederen opplyste uoppfordret at legen om bord hadde vurdert at de ikke hadde symptomer på covid-19. Det var andre sykdommer. Jeg ba henne allikevel kontakte Helsedirektoratet ved Steinar Olsen og Andreas Skulberg.

Fredag 31. juli kl 09:36: sendte jeg(fagdirektør red.anm) sms til ekspedisjonslederen med telefonnummer og e-postadresse til Andreas Skulberg.

Svar fra ekspedisjonslederen kl 09:37: "Tusen takk".

kl 11:19 ny sms til ekspedisjonslederen fra fagdirektør Kårikstad: "Hei. Kan du ringe Andreas Skulberg nå eller etter kl 12?"

Svar fra ekspedisjonslederen kl 11:29: "Ringer nå"

Ny sms fra fagdirektøren til ekspedisjonslederen kl 11:44: "Har de fått svar på prøvene på UNN av de to?"

Svar fra ekspedisjonslederen 11:44: "Akkurat nå, de var positiv. Skipet er i karantene"

Svar til ekspedisjonslederen kl 11:47: "Jeg fikk samme info fra UNN. Følger du opp med Helsedirektoratet, FHI, og følger rutinene i veilederen?"

Sms til ekspedisjonslederen fra fagdirektør kl 12:19: "Du må nok også i karantene"

Svar fra ekspedisjonslederen kl 12:24: "Eg er allerede i karantene om bord" "Ringte Andreas, la igjen beskjed, han tok ikke tlf"

Svar til ekspedisjonslederen kl 12:27: "De er i gang med oppfølging og sitter i møter. UNN og Tromsø kommune er også i gang med smitteoppsporing mm" "Det er lurt at dere er rask, sammen med kom i HOD, å vurdere medietiltak"

Svar fra ekspedisjonslederen kl 12:29: "Vår presse mann mener at FHI er de som prater med media, er det lurt å ringe Mona å koordinere det derfra?"

Svar til ekspedisjonslederen kl 12:28: "Det er nok lurt Sender deg nummeret" Sendte kontaktinformasjon til Mona Higraff, KE på sms ekspedisjonslederen fredag 31. juli kl 12:39.