Stjernene er usikre på om de reiser til Monaco: – De bør dra

Torsdag ble det klart at utenriksdepartementet fraråder reiser til Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia.

Dette betyr at deltakelse i Diamond League-stevnet i Monaco, fredag 14. august, vil skape problemer for det norske deltakerne. Dersom de reiser til fyrstedømmet vil de måtte gå rett i ti dagers karantene når de returnerer til Norge.

Karsten Warholm, Henrik Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen og Jakob Ingebrigtsen skulle alle etter planen delta på stevnet. Nå gjør de nye rådene fra departementet dem usikre.

– Det er uavklart hva guttene gjør, sa Gjert Ingebrigtsen til TV 2 torsdag.

Alle reisende som kommer fra Monaco fra og med 8. august, blir ilagt ti dagers karantene.

– Slik situasjonen er nå så trenger vi tid. Vi er i en vurderingsfase og ber om forståelse for det. Vi har ikke noe mer informasjon om saken nå, sier Karsten Warholms mor og manager, Kristine G. Haddal.

– Bør dra til Monaco

Daglig leder og stevnedirektør i Bislett Games, Steinar Hoen er klinkende klar på hva han hadde gjort om han fortsatt var aktiv utøver.

– Jeg mener at Warholm og Team Ingebrigtsen bør dra til Monaco. Hadde jeg vært aktiv, så hadde jeg dratt. Så hadde jeg holdt meg i utlandet fram til Stockholm, reist dit og deltatt der, og deretter reist hjem og tatt karantenen på et sted der man ikke kan utgjøre en fare for eventuelt å smitte andre, sier Steinar Hoen til TV 2, som presiserer at det er viktig at man følger rådene fra norske myndigheter.

Bislett-generalen forteller videre at idrettsutøvere har fått tillatelse av norske myndigheter og Friidrettsforbundet til å reise.

Selv dropper han den planlagte reisen til Monaco.

– Dette er jobben deres. Og da må det være greit at de gjør det. For min egen del skulle jeg nedover dit. Men jeg skulle bare ha et par møter, og en middag med Prins Albert. Det er ikke viktig. Så jeg skal selvsagt følge reiserådet til UD, og blir hjemme.

– Billettene er avbestilt, jeg har ingenting viktig der å gjøre. Men vi må huske på at dette er jobben til disse utøverne, og ett av de få stevnene der de faktisk kan utøve jobben sin i år.

Hoen mener arrangørene i fyrstedømmet har tatt smittevernet på alvor.

– Monaco kommer til å gjøre alt de kan for at det skal være trygt for utøverne når de er der. De blir kjørt i egne biler til og fra flyplassen, ikke i busser som tidligere år. Så har de byttet hotell. De bor nå på et isolert hotell kun for utøvere, og hotellet ligger rett ved stadion slik at de kan gå til og fra stevnet. For en turist vil ikke Monaco være trygt. Men for disse utøverne er det noe helt annet, sier han.

Har fått innvilget reise fra myndighetene

Opprinnelig var planen til Team Ingebrigtsen å bli i Sveits og reise til Monaco, men den kan altså bli endret.

Brødrene har lov å reise fordi de har fått innvilget arbeidsreise hos myndighetene, på bakgrunn av en avtale mellom Norges Idrettsforbund og norske helsemyndigheter.

Hvis de velger å bli i Sveits og løpe i Monaco, så må de i så fall ta en tidagers fritidskarantene når de kommer hjem. Det betyr at de kan trene ute som normalt, men ellers må holde seg hjemme.

Fordelene med fritidskarantene er at guttene kan trene som normalt etter hjemkomst, fordi det er jobben deres. Men de kan ikke gå på kafé eller kino.