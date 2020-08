Kaos i leiemarkedet: – Jeg har lagret over 100 annonser

Stor pågang i leiemarkedet skaper utfordringer for boligsøkende studenter. Flere leietakere har begynt å by høyere pris enn det som står i annonsen.

Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at det i år er totalt 108.000 som har fått tilbud om studieplass i Norge. Det er rekordmange, og 8.000 flere enn i fjor.

– Jeg tror det kommer til å bli kaos på leiemarkedet i byene med mange studiesteder i august. Vi har for en del år siden hatt perioder da mange studenter midlertidig må sove for eksempel på gulvet i peisestua på Sogn studentby. Det tror jeg vi får se igjen i år, sier daglig leder Kjetil J. Olsen i Husleie.no.

Han sier pågangen driver prisene høyere.

– Etter hvert vil folk bli desperate etter å ordne seg et sted å bo. Jeg har i det siste hørt flere eksempler på at leietakere byr en høyere pris enn det som står i annonsen, forteller Olsen.

Ifølge Husleie.no var snittprisen for å leie en bolig i Oslo i juni på 13.430 kroner per måned. Det er fem prosent høyere enn for tilsvarende måned i fjor, og over 11 prosent høyere enn i mai i år.

– Vi har aldri målt en høyere pris i hovedstaden, sier Olsen, som påpeker at det er vanlig at sommermånedene er ekstra travle.

– Flere er på flyttefot i juni enn i mai måned. Likevel viser den årlige endringen en økning på solide fem prosent siden samme tid i fjor.

Høye priser

Kinesiske Chenyu Yan (21) har bodd i Norge i fem år, og ble nylig ferdig med tre år på Elvebakken videregående skole. Nå skal hun begynne på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, men sliter med å finne et sted hun kan leie.

– Jeg har lagret over 100 annonser på Finn.no og søkt på mer enn 10 forskjellige boliger i løpet av de siste to ukene. De stedene som har en ok standard og er litt billigere, blir veldig fort utleid, forteller Yan.

Prisene ligger som regel høyere enn 6000 kroner i måneden, som er budsjettet 21-åringen har som utgangspunkt.

– En del av boligene ligger et sted mellom 6000 og 7000 kroner, og da er det uten strøm og internett. Jeg står på venteliste for studentbolig hos Studentsamskipnaden i Oslo, men jeg har fått høre at flere tusen andre studenter også står i kø.

Byttet navn

I tillegg til at leiemarkedet er sterkt presset, mistenker Yan at hun har en ekstra utfordring i jakten på bolig.

Da hun hadde sendt ut 3-4 søknader med navnet Chenyu Yan, hadde hun ikke fått svar på noen av dem. Da hun sendte en søknad med navnet Johanne i stedet, fikk hun svar med en gang.

– Jeg vet ikke om det hadde noe å si, men jeg begynte å lure på om navnet mitt gjorde det vanskeligere. Jeg vil egentlig ikke tenke at det er en del av forklaringen, for det er litt kjipt å tenke på, sier Yan.

Hun opplevde også noe rart den ene gangen hun var på visning. Av en eller annen grunn var det ikke leiligheten som hadde vært på annonsen hun fikk se.

– Det var ganske rart. Kjøkkenet var ikke lyst og pent som på bildene, men det var i stedet et mørkt og trist lite rom. Det var noe som ikke stemte. Utleieren sa det måtte ha skjedd en feil, sier Yan.

Har byttet tilbake

Et alternativ for Yan er å bo hjemme en periode utover høsten, til hun finner et sted å leie. Men da blir det en lengre og vanskeligere vei til skolen.

– Studiene starter 17. august, og jeg tror ikke jeg finner noe før det. Men jeg ser fortsatt på Finn.no og søker på annonser.

21-åringen har nå byttet navn tilbake til Chenyu Yan i søknadene sine.

– Jeg tenkte at hvis noen ikke vil ha meg som leietaker med mitt egentlige navn, vil jeg kanskje ikke leie hos dem.

Yan vet ikke om navnet har noen betydning for om hun får svar på søknader eller ikke, men har snakket med venner i Norge med utenlandsk bakgrunn som har opplevd lignende.

– Kan det virkelig være diskriminering i boligmarkedet? Og i hvilken grad er vi i så fall mindre populære? Det er umulig å svare på, sier Yan.

Hun er ikke sint på de som ikke har svart henne, fordi hun vet at det kan være flere årsaker.

– Jeg vil heller ikke gå rundt og tro at jeg blir diskriminert, men det er vanskelig å ikke la seg påvirke av slike mistanker. Særlig når det også er andre stemmer i samfunnet som forteller om det samme. Jeg håper det kan blir mer fokus på dette, sier Yan.

Tips til leietaker og utleier

Kjetil J. Olsen i Husleie.no sier prisen på Grünerløkka, Torshov og i sentrum nesten er på høyde med Oslos vestkant.

– Min spådom er at flere studenter må påregne å bo en t-banetur fra uteliv og studiested. Det er dessverre ingen menneskerett å skulle ha gangavstand til alt mulig, sier Olsen.

– Hva må en student påregne å bruke på å bo i Oslo fra nå i høst?

– I fjor snakket studenter om at man må påregne å bruke 6000 kroner per person per måned for å leie bolig i Oslo. Nå er det økt til 7000 kroner eller mer, sier Olsen, som tror at mange studenter må jobbe mer ved siden av studiene for å klare utgiftene.