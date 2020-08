Østberg-problemet: – Det er rett og slett idrettsutøvernes paradoks

Ingvild Flugstad Østberg mistet slutten av forrige sesong etter at hun pådro seg et tretthetsbrudd. Det ble avslutningen på en trøblete sesong for langrennsyndlingen, som også fikk startnekt i sesonginnledningen.

I slutten av juli kom en ny nedtur for Østberg, som hadde fått et nytt tretthetsbrudd i foten. Hun uttalte i pressemeldingen at balansen mellom trening, hvile og ernæring ikke har vært optimal.

– Støtteapparatet kan passe på å legge til rette og få ressursene rundt, men til syvende og sist er det utøverne som må sørge for at balansen er der. Man kan ikke overvåke hva som skjer utenfor samling og på fritiden. Det er et samarbeid, sier langrennsjef Espen Bjervig til TV 2.

Bjervig er klar på at det har vært tett oppfølging fra Norges Skiforbund og Olympiatoppen på Østbergs vei tilbake fra det første tretthetsbruddet.

– Du kan si det skulle vært bedre oppfølging, men det er en kombinasjon av at vi alle må gjøre en bedre innsats, både utøver og helseteamet. Vi er på kanten av det kroppen tåler, så vi må være ekstra påpasselige, sier han.

I en tekstmelding til TV 2 fredag skriver Østberg:

«Jeg har ikke noe å utsette på samarbeidet, og jeg er enig med Espen i at det til syvende og sist er utøverne selv som har ansvaret.»

– Jeg må selv sørge for at hverdagen blir optimal. Om man over tid ikke gjør det, så kan man bli utsatt for denne type skader. Det er der det ligger. Det handler ikke om en uke eller måned. Dette har skjedd over tid, uttalte Østberg i et intervju med VG nylig.

– Sprek som bare det

– Hvordan fungerte hun sportslig i den perioden i forkant?

– Nå var dette en periode det var lite samling, men i det hun var med på, var hun sprek som bare det, sier langrennssjef Espen Bjervig.

På spørsmål om det var noen faresignaler i forkant av det andre tretthetsbruddet, henviser Bjervig til landslagslege Øystein Andersen.

– Det er ganske enkelt, hun hadde hatt et tretthetsbrudd tidligere og vi vet at en skade av den typen gir en risiko for en ny skade. Det er verken vanskelig eller enkelt, for når man først har fått den type skade ser man at det tar tid å gjenoppnå balansen for å unngå en ny skade. Så tid er for så vidt en viktig faktor for å prøve å unngå det, forklarer Andersen til TV 2.

– Helt generelt så gjelder det alle typer skader. En skade gir risikoen for en ny. Det er rett og slett idrettsutøvernes paradoks, påpeker han.

– Kunne noe vært gjort annerledes?

– Vi evaluerer jo alle rehabiliteringsprosesser kontinuerlig, men på stående fot har jeg ikke noen direkte ting man kunne gjort annerledes i dette tilfellet.

Landslagstrener Ole Morten Iversen sier at Østberg fulgte rådene som kom fra Norges Skiforbund og Olympiatoppen.

– Det har gått helt på skinner. Hun har fått fin veiledning og hatt noen rammer hun har gått innenfor. Det som er gjort i vår er helt strøkent, så det er ekstra synd hun må begynne på nytt, sier Iversen til TV 2.

Optimistisk om sesongen

Langrennssjef Espen Bjervig sier at Østberg nå ser muligheter og løsning» etter å ha blitt «slått litt i bakken med en gang». Han er optimistisk med tanke på å se Østberg i skisporet kommende sesong.

– For henne er det dramatisk i seg selv ikke å komme i gang og trene ordentlig, men hun har et veldig godt grunnlag fra før, så hvis skaden leger seg bra, kan det fint være at hun er med å konkurrere til vinteren, sier langrennssjef Espen Bjervig til TV 2.

Østberg uttalte i VG-intervjuet at hun frykter hele sesongen ryker.

– Vi konkluderer ikke om hun blir med i sesongen som kommer, men vi ønsker selvfølgelig at Ingvild skal komme tilbake raskest mulig. Hun er en fantastisk god skiløper, men Norge er i en heldig situasjon med mange gode skiløpere. Det er alltid trist når en utøver ikke kan være med så mye som ønsket, sier Bjervig.