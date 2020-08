Åtte av spillerne dro på bar etter kamp – nå er kampen utsatt

Etter at Aberdeen tapte årets første seriekamp i den skotske ligaen mot Steven Gerrards Rangers, dro åtte av spillerne på bar for å drukne sorgene.

Bar-besøket har fått store konsekvenser for laget etter at to av spillerne i ettertid testet positivt på koronaviruset. Fredag ettermiddag bekrefter Sky Sports at lørdagens kamp mellom Aberdeen og St. Johnstone er utsatt.

Grunnen til dette er at åtte av spillerne er i karantene, etter at to av spillerne testet positivt på koronaviruset etter bar-besøket.

Dermed er nesten halve troppen utilgjengelig.

De to øl-tørste spillerne må nemlig i ti dagers karantene, mens de resterende seks spillerne må i 14 dagers karantene, skriver klubben på sin egen hjemmeside.

I utganspunktet sitter spillerne også i karantene i kampene mot Hamilton og regjerende seriemester Celtic. Det er uklart om disse kampene vil bli spilt.

Klubben har fått massiv kritikk etter hendelsen og har allerede varslet om at de kommer til å iverksette tiltak som hindrer at det skjer igjen.

– I lys av alt arbeidet vi har gjort, og investeringene i å beskytte spillerne, er dette et hardt slag. Vi vil utføre en gransking for å finne ut hvordan spillerne ble smittet, og vi har skjerpet smittevernprotokollen. Nå må vi forberede oss til lørdagens kamp under svært vanskelige omstendigheter, sier Aberdeen-formann Dave Cormack i en pressemelding fra klubben.

Det er ikke kjent hvilke spillere det er snakk om.