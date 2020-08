Tar grep på Sørenga etter økt smitte

I forbindelse med økende smittetall i Oslo skal Bymiljøetaten merke opp tredekket på Sørenga fredag formiddag.

Dette gjøres for å minne folk på å holde avstand, melder Bymiljøetaten i en pressemelding.

– Smittetallene i Oslo går oppover. Bymiljøetaten merker derfor opp Sørenga med tape for å minne folk på å holde avstand i finværet i helga, sier Helene G. Berger, avdelingsdirektør for Park og byrom i Bymiljøetaten.

Merkingen gjøres i samråd med bydelsoverlegen.

– Det vil bli merket opp sekskanter for grupper fra 2 til 6 personer og det vil være 2 meter mellom hver sekskant, sier Berger.

POSITIV: Erna Larsen er positiv til at det settes opp merking på Sørenga i Oslo. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Positive

Folk på Sørenga som TV 2 snakket med fredag formiddag, synes tiltaket er bra.

– Jeg tror vi trenger det, sier Ståle Nilsen.

– Det er bra siden det ikke alltid er så lett å huske på selv. Det ser sikkert ikke så pent ut, men det vår bare være, sier Ina Grasdal.

Men om folk kommer til å følge avmerkingene, er noen tvilende på.

– Det er jeg faktisk usikker på. Når man ser i byen, går folk veldig tett. Men det hadde vært fint om folk gjorde det, sier Erna Larsen.

Vill unngå store samlinger

Den østre delen av Sørenga som også brukes til bading og soling, blir også merket opp, i tillegg til køer til toalettene og over gangbruene.

— Vi minner om at folk selv er ansvarlig for å overholde de rådene som til enhver tid gjelder vedrørende smittevern. Vi vil samtidig oppfordre folk til å utforske andre badesteder i byen og marka, i gang- eller sykkelavstand fra der de bor, slik at vi unngår store samlinger på et sted, sier Berger.

ØKT SMITTE: Smitten øker for første gang i Norge siden mars. Oslo kommune har iverksatt tiltak på Sørenga for å få folk til å holde avstand. Foto: Karen Setten / TV 2

Smitteøkning

Antall smittede i Oslo i uke 31 var 41. I de tre første dagene i uke 32 er det registrert 40 smittede. Antallet har ligget på omkring 20 per uke siden uke 27. Det opplyste Oslo kommune torsdag.

– Hvis vi senker skuldrene for mye vil smitten øke. Vi må lære å leve med korona helt til en vaksine er her. Jeg er bekymret for økningen vi nå ser og ber alle om å holde avstand, holde seg hjemme om man har symptomer og ha god hygiene, sa helsebyråd Robert Steen i en uttalelse torsdag.