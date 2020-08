Eliteseriens heteste poengduo er samboere

For halvannen måned siden flyttet Philip Zinckernagel (25) og Kasper Junker (26) inn sammen. I en strøken leilighet i 6. etasje langs kaia i Bodø har man en aldeles nydelig utsikt ut mot både fjell og fjord.

– Hvem har ikke lyst til å komme hit?, spør Junker.

– Denne utsikten får man ikke i København. Den er helt konge, svarer kompanjongen mens han trekker på seg solbrillene og skuer utover fjelltoppene man skimter i horisonten.

Nyter tilværelsen

Det er ingen tvil om at de to har funnet kjemien seg imellom. Både på og av banen.

Zinckernagel flyttet til Bodø i 2018, mens Junker tok med seg flyttelasset i vinter.

– Bodø er ganske deilig. Selvfølgelig går det godt på banen, men det er veldig deilig å være her. Vi har blitt tatt godt i mot, og folk er hyggelige mot oss, sier Junker.

– Er det viktig for deg å ha Philip her?

– Selvfølgelig har det hjulpet en del, sier han.

– Veldig viktig, svarer Zinckernagel med et glimt i øyet, før Junker fortsetter:

– Vi fant en god kjemi, og henger mye sammen. Vi har det godt sammen, sier han og smiler.

– Enn for deg, Philip, er det godt å ha flere danske kompiser på laget?

– Ja, det er deilig å ha både Sammy (Skytte) og Kasper her. Å snakke litt dansk i blant er godt, jeg har jo nesten blitt nordmann nå, sier han og ler.

UTSIKT: Glimts dansker kan vise til både målpoeng i Eliteserien og fin utsikt fra leiligheten sin. Foto: Sigfinn Andersen

– Sjarmerende

Eliteseriens toppscorer forteller videre, i motsetning til mange andre, at vinden i Bodø er sjarmerende.

– Jeg kom hit i vinter, og da var det mørkt hele døgnet. Nå som det er lyst, og man kan se mer av byen, er det riktig så deilig. Vinden, snøen og nordlyset er sjarmerende. Jeg liker godt å være her, sier han.

– Etter et par år faller man mer til ro. Jo lenger du bor her, jo mer går det opp for deg at Bodø er en fin by å bo i, byen vokser på deg, sier Zinckernagel.

DUO: Glimts danske dynamittduo trives godt på banen og i leiligheten sin. Foto: Sigfinn Andersen

Flørter med tanken på gull

De to står med vanvittige 32 målpoeng seg imellom på de første 12 kampene denne sesongen.

Kasper (10 mål / 5 assist) og Philip (8 mål / 9 assist), i tospann med Jens Petter Hauge ( 7 mål / 4 assist) har virkelig gitt bodøværingene troen på gull. De forstår at folk i Bodø nå snakker høyt om gullet.

– Jeg tror også på gull, på en måte, sier Zinckernagel.

– Men vi vet at det fungerer best å ta én kamp av gangen, og ikke tenke for langt. Vi tror på det, vi vet vi er dyktige nok til å ta gull, men det kommer ikke av seg selv, mener han.

– Vi ser vi er gode nok til å gå hele veien. Det tror jeg vi må forstå også, men vi fokuserer på hvordan vi kan utvikle spillestilen og prestasjonene våre. Det ser vi resultatet av nå, føyer Junker til.

Mener samboeren kan skyte Glimt til gull

Assistkongen snakker varmt om signeringen av Junker. Han mener samboeren kan skyte Glimt til ligagull.

GULLJAKT: Kasper Junker har scoret på bestilling denne sesongen. Foto: Sigfinn Andersen

– Da han kom inn følte jeg med en gang at vi hadde fått inn en farlig spiss som vil score mange mål. Han har vist at han kan score på de sjansene vi har skapt. Det er positivt for oss å ha fått inn Junker, som har løftet oss til å være med i toppen, til å være med å kjempe hele veien, sier han til TV 2.

Hovedpersonen selv tar til seg gode ord fra samboeren, og fortsetter:

– Å være i Glimt er en fornøyelse. Jeg merket med en gang at dette er et perfekt sted å være. Spillestilen gjorde det attraktivt å komme hit. Det har vært fantastisk så langt, sier han.

Har ingen hastverk med å komme seg vekk

Ved utgangen av året går kontrakten til Philip Zinckernagel ut med Bodø/Glimt. Han har vært i diskusjoner med klubben angående framtiden, men har så langt ikke skrevet under på en ny kontrakt.

Jens Petter Hauge takket nylig nei til et tilbud fra Belgia, og valgte å bli i Bodø. Det berømmer den danske 25-åringen, som innrømmer at det gjør hans tanker om å bli i Bodø positiv.

– Jeg må si det er flott og modig gjort av han å si nei til et så godt tilbud. Det viser at han tror på prosjektet og retningen klubben går å.

– Det er klart det er positivt for min del at én av de viktigste spillerne ville bli, men jeg har ikke tatt en beslutning ennå, sier han.

Likevel har han ingen hast om å komme seg videre, innrømmer 25-åringen.

– Vi er begge glade, og spillestilen her gjør at man ikke må skynde seg videre. Vi må nyte det mens man er her. Jeg har det ikke travelt, og derfor jeg heller ikke stresser med å komme til en beslutning. All mitt fokus er uansett på Glimt ut sesongen, sier han.