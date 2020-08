To menn tiltalt for drapet på Sigbjørn Sveli (44) – risikerer forvaring

Statsadvokaten har tatt ut tiltale mot to menn for drapet på Sigbjørn Sveli i desember i fjor. Det vil bli lagt ned påstand om forvaring.

– Riksadvokaten har beordret at det skal tas ut tiltale for drap. Det er samtidig i tiltalen lagt ned forbehold om forvaring for begge de tiltalte, sier statsadvokat Arvid Malde til TV 2.

Det var NRK Rogaland som omtalte tiltalen først.

Begge de tiltalte er 23 år og kommer fra Klepp og Sandnes i Rogaland. De er også tidligere dømt for grov vold og vinningskriminalitet.

Rettssaken er foreløpig ikke berammet.

TILFELDIG OFFER: Sigbjørn Sveli ble et tilfeldig drapsoffer i desember i fjor. Nå er to menn, begge 23 år, tiltalt for drapet. Foto: Privat

Døde av brannskader

Det var natt til mandag 9. desember i fjor at Sigbjørn Sveli ble et tilfeldig drapsoffer.

Han samlet flasker på Varhaug på Jæren, da han møtte på 23-åringene.

Ifølge tiltalen slo den ene av de to ham gjentatte ganger i hodet, før offeret ble plassert i bagasjerommet på sin egen bil.

Han ble i løpet av natten utsatt for grov vold og tidlig på morgenen skal de ha kjørt til Regestranden i Sola.

Her skal de tiltalte ha helt bensin over ham før de tente på. Sveli døde av de store brannskadene han ble påført.

Skylder på hverandre

De tiltalte skal så ha dumpet Svelis bil ved en kai på Ølberg, som ligger i nærheten av stranden.

Senere på dagen ble offeret funnet av turgåere i sanddynene på stranden, og neste dag ble 23-åringene pågrepet av politiet. Også en tredje person ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

Denne siktelsen ble senere endret til medvirkning til ran og grov frihetsberøvelse.

Til å begynne med uttalte den ene av de to som nå er tiltalt for drapet, han som kommer fra Klepp, at det var han alene som sto bak det brutale drapet.

– Det var aldri meningen at dette skulle skje, uttalte han til TV 2 på et fengslingsmøte et par dager etter drapet.

I avhør har han senere gått tilbake på forklaringen han ga i tre avhør, og har lagt skylden over på medtiltalte.

ENDRET FORKLARING: I flere avhør tok den ene av de tiltalte på seg skylden for drapet. Senere har han lagt skylden over på kameraten, som også er tiltalt for drap eller medvirkning til drap. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Spørsmål om tilregnelighet

Hans forsvarer, Fredrik Schøne Brodwall, ønsker ikke å gå inn på hvorfor klienten hans har endret forklaring.

Han har hele tiden nektet straffskyld.

– For det første mener han at han ikke har vært med på å drepe noen, eller at han på noe tidspunkt har hatt noe drapsforsett, sa Schøne Brodwall til TV 2 i mars.

Det andre går på tiltaltes tilregnelighet, som har vært et sentralt tema i saken frem til nå. 23-åringen har i avhør forklart at han «ikke var seg selv» og at han var psykotisk i gjerningstidspunktet.

– Han var under medisinering på tidspunktet da dette skjedde. Én av bivirkningene ved denne medisinen er psykose, sa forsvareren.

FORSVARER: Fredrik Schøne Brodwall forsvarer 23-åringen fra Klepp. Han forteller at hans klient nekter straffskyld. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Nekter straffskyld

Fredag har han ingen kommentar til tiltalen, utover at han fremdeles nekter straffskyld.

Også den andre tiltalte har i avhør nektet straffskyld. Hans forsvarer, Inam Ghous Ali, har foreløpig ikke noen kommentar til tiltalen.

– Jeg skal prøve å få møtt ham i dag eller i morgen. Jeg kan gi en kommentar etter at jeg har snakket med ham, sier han.

TV 2 har ikke lyktes med å komme i kontakt med de etterlattes bistandsadvokat, Kjersti Jæger.

Drapstrusler mot fengselsbetjenter

23-åringen fra Klepp er i tillegg tiltalt for å ha satt fyr på brennbart materiale i sin celle i Stavanger fengsel, som førte til at det oppstod brann på cellen og i korridoren utenfor.

Tiltalte og 18 andre innsatte måtte evakueres fra korridoren, heter det i tiltalen.

Det er også en ytterligere tiltalepost som går på drapstrusler mot fengselsbetjenter og helsepersonell ved fengselet.