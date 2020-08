Torsdag begynte flere Twitter-brukere å reagere da de så et bilde av landets helseminister Bent Høie (H) iført et munnbind.

Bildet ble brukt i flere medier, deriblant TV 2, og flere stusset på måten han brukte munnbindet på.

– Vi har altså en helseminister som tror dette er riktig måte å ha på seg munnbind, skriver en bruker.

– Men kjære helseminister – er det slik et munnbind skal brukes? Gir meg ende over. Kaputt, skriver en annen.

– Nå har jeg lært

Sent torsdag kveld kommer Høie med en erkjennelse på sin offisielle Facebook-side.

– På dette bildet fra mai har jeg rett og slett tatt på munnbindet helt feil! skriver ministeren.

Videre skriver han at han håper bildet blir brukt som en illustrasjon til hvordan man ikke skal bruke munnbind.

– Nå har jeg lært hvordan det faktisk skal gjøres: Munnbindet skal klypes sammen over nesen og dras under haken.

Samtidig kommer han med en oppfordring til å sjekke Folkehelseinstituttets sider for råd og tips om hvordan man bruker munnbind.

Nye anbefalinger

Fredag klokken 14 har regjeringen en pressekonferanse der det er ventet at det vil komme nyheter relatert til munnbindbruk. Høie sa til TV 2 torsdag at det ikke er snakk om innstramminger som vil gjøre store endringer i folks liv.

– Folkehelseinstituttet jobber med å gi anbefalinger rundt hvorvidt det er situasjoner i Norge der det kan være aktuelt å anbefale munnbind. Det vil si at det per nå ikke er planer om å gi et generelt påbud om munnbind når man er ute, for eksempel, uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NRK fredag.

Torsdag uttrykte statsminister Erna Solberg bekymring over at flere nå er smittet av koronaviruset, og hun varslet at regjeringen fredag vil komme inn på tema om munnbind og om kollektivtrafikk.

– Det er noen steder hvor det er vanskelig å praktisere énmeters-regelen, hvor munnbind er et alternativ, sa hun til NTB.