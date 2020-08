Nå spøker det for svenskehandelen

25. juli kunne nordmenn igjen reise over grensen til Värmland for å handle. Det kan det raskt bli en slutt på.

For at et område skal være «grønt», må det være færre enn 20 nye smittede per 100.000 innbyggere totalt de siste to ukene. I tillegg må færre enn fem prosent av alle tester være positive.

Ifølge Glåmdalen tåler ikke regionen flere enn 30 nye smittetilfeller mellom nå og 21. august. Til sammenligning er det registrert 25 nye tilfeller bare de to siste dagene.

Kurven snudd

Smittetallene i regionen har i lang tid vært nedadgående, men kurven har snudd de siste dagene. Den lokale smittevernlegen, Anna Skogstam, sier til Nya Wermlands-tidningen at økningen trolig skyldes reising innad i Sverige.

– Vi har sett de siste dagene at det finnes en sammenheng mellom et økt antall tilfeller og reiser i Sverige, sier hun til avisen.

Det kan bety en brå slutt på grensehandelen når myndighetene kommer med nye reiseråd neste fredag. Värmland er en av de mest populære regionene for norske grensehandlere, med populære handelssteder som Charlottenberg og Töcksfors.

Åpnet

Det er ikke mer enn snaut to uker siden nordmenn igjen kunne reise over grensen til Värmland for å handle. Den gangen var det flere som uttrykte glede over å kunne handle billig i nabolandet igjen.

For butikkene på norsk side av grensen kan stengingen være svært gode nyheter. Flere butikker ved grensen meldte om en nesten dobling av omsetningen etter at grensen stengte i mars.