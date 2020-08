Konserndirektør i Hurtigruten går av mens selskapet granskes

Konserndirektør Bent Martini går midlertidig ut av Hurtigruten sin ledelse mens selskapet granskes. Det bekrefter hurtigruten overfor TV 2.

Det var NRK som først omtalte saken.

– Etter initiativ fra selskapet trer Bent Martini foreløpig ut av sine roller og posisjoner i Hurtigruten Cruise AS, og går midlertidig ut av Hurtigrutens konsernledelse, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Martini, som er Hurtigrutens konserndirektør for maritime operasjoner, var om bord på skipet Roald Amundsen da flere ansatte ble smittet av koronaviruset.

Politiet har satt i gang en etterforskning av Hurtigruten etter smitteutbruddet på skipet.

– Det er satt i gang en ekstern gransking av hele hendelsesforløpet etter smitteutbruddet på MS «Roald Amundsen» og politiet har satt i gang egen etterforskning. Derfor kan vi ikke gå inn på detaljer nå, sier Skjeldam.

Martini har vært både styreleder og daglig leder i selskapet som etterforskes.

– At det er Martini som har gått ut, kan forklares med at han er styreleder i Hurtigruten Cruise AS. Datterselskapet drifter våre cruiseskip, blant dem MS «Spitsbergen» og MS «Roald Amundsen», der han selv var passasjer på siste cruise. Dette er dette selskapet som er under politietterforskning og har det juridiske ansvaret for driften av de involverte skip, sier Jørn Lorentzen, hovedtillitsvalgt på Hurtigruten, til TV 2.

Over ti vitner avhørt

Skjeldam ønsker ikke å svare på om Martini er blitt avhørt av politiet.

– Kommersiell direktør Asta Lassesen tok allerede fredag sist uke over ansvaret for å lede Hurtigrutens covid-19 beredskapsgruppe. I tillegg er hun konstituert som styreleder og daglig leder i Hurtigruten Cruise AS, sier Skjeldam.

Påtaleansvarlig Lisa Marie Ellingsen i Troms politidistrikt sier til TV 2 fredag formiddag at politiet er godt i gang med etterforskningen. Ingen har fått status som siktet i saken.

Hun vil heller ikke svare på om Martini er avhørt av politiet.

– Vi har avhørt over ti vitner, de er primært tilknyttet Hurtigruten, sier Ellingsen.

Bent Martini, driftsdirektør i Hurtigruten. Foto: Hurtigruten/NTB scanpix

Det er DNV GL som skal granske håndteringen av smitteutbruddet på Hurtigruten. Advokatfirmaet Wiersholm skal også bistå, ifølge Dagens Næringsliv.

Martini sa til Nordlys torsdag at han var om bord på det smitterammede skipet MS «Roald Amundsen» da skipet la til kai i Tromsø natt til fredag i forrige uke.

– Jeg var om bord sammen med familien min på ferie, sa Martini.

Han ville ikke torsdag kommentere hvorvidt han var kjent med situasjonen om bord.

– Jeg tror vi venter med å svare på dette siden det er en egen etterforskning på dette. Jeg forstår at det er en etterforskning på gang, og jeg tror vi må ta dette i de riktige kanalene, sa Martini.

– Utilgivelig

Sosiolog om omdømmeekspert Trond Blindheim mener at Hurtigrutens håndtering har vært katastrofal.

– Det er helt utilgivelig det som har skjedd. Dette har ikke vært et uhell, men uansvarlighet helt fra begynnelsen, sier Blindheim.

Han tror ikke det hjelper å fjerne en konserndirektør midlertidig mens det pågår en politietterforskning.

– Det har vel like stor effekt som ved å gi dispril til en som er smittet med covid-19. Det har en veldig liten effekt på det som faktisk er i ferd med å skje med Hurtigruten og cruisenæringen nå, sier Blindheim.