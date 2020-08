Fotballryktene: PL-sensasjonen jaktes av storklubb

Barcelona jakter Leicester-sensasjonen Caglar Soyuncu. 24-åringen har tatt Premier League med storm, og nå kan han være på vei bort fra ligaen etter kun én sesong. Den spanske storklubben skal være villig til å legge 400 millioner kroner på bordet for tyrkeren, hevder den tyrkiske avisen NTV Spor.

Pierre-Emerick Aubameyang er nære ved å signere ny kontrakt med Arsenal. Målmaskinen har vært ryktet vekk i sommer, ettersom kontrakten hans går ut neste sommer. Nå ser det likevel ut til at Arsenal har klart å overbevise 31-åringen til å ta tre nye år i klubben, hevder The Telegraph.

Sheffield United har gjort et fremstøt på Bournemouth-keeper Aaron Ramsdale. I 2017 solgte nettopp Sheffield United keeperen til Bournemouth for 10 millioner kroner. Nå har de fått avslått et bud som er tolv ganger så høyt når de prøvde å kjøpe ham tilbake. Ifølge TalkSport må det et høyere bud til for at Joshua Kings klubb skal godta et salg.

Norwich er lite fornøyd etter at Liverpool bydde 100 millioner for venstrebacken Jamal Lewis. Kanarifuglene mener nemlig at 22-åringen er verdt det dobbelte, og de har heller ingen hastverk med å selge spilleren som har tre år igjen av kontrakten sin, skriver Sky Sports.

Everton jakter Manchester United-spiller Diego Dalot som kan gå på billigsalg i sommer. United betalte rundt 200 millioner for ham i 2018, men skal være villige til å la han gå for 110 millioner denne sommeren, ifølge Daily Mirror.

Leeds United har planer om å hente fra en av rivalene sine. Liverpools Harry Wilson som denne sesongen var på lån til Bournemouth kan være neste mann inn på Elland Road. Prislappen skal ligge på rundt 170 millioner kroner. Aston Villa og Newcastle følger også situasjonen, hevder The Sun.

Ifølge Sky Sports var Manchester United interessert i å signere Nathan Aké før han gikk til byrival Manchester City. Nederlenderen skal ha krysset av nesten alle boksene i hva Ole Gunnar Solskjær ser etter i en midtstopper. Et mulig kjøp av Jadon Sancho gjorde at klubben så seg nødt til å legge bort planene om Aké.

Pierre-Emile Højbjerg er ifølge The Athletic klar for Tottenham. Det er ventet at dansken blir presentert i neste uke. Avtalen skal være verdt rundt 220 millioner kroner, skriver nettstedet. Den tidligere Bayern München-spilleren ble tidligere i år fratatt kapteinsbindet i Southampton etter at han offentlig sa han ønsket seg bort.

Chelsea sitt stjerneskudd Fikayo Tomori er ønsket av den franske klubben Rennes. Klubbene skal ha startet å snakke, men det er usikkert om Rennes ønsker å låne eller kjøpe midtstopperen, hevder L'Equipe.