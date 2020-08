Over 1 million smittede i Afrika - over halvparten registrert i ett land

Antallet smittede i Afrika har det fredag passert 1 million registrerte smittetilfeller. Over halvparten av dem stammer fra Sør-Afrika.

Sør-Afrika er det hardest rammede landet på kontinentet, med 538.184 registrerte smittetilfeller, blant dem mer enn 8.000 nye tilfeller som ble påvist det siste døgnet.

Selv om smittetallene i landet er høye, har de klart å holde dødstallet relativt nede. Til nå er det rapportert om 9.604 koronarelaterte dødsfall i Sør-Afrika.

Frykter ytterligere smitte

Landets helseminister, Zweli Mkhize har ifølge BBC sagt at de ser en utflatning på smittekurven, og at den første smittebølgen kan være over i løpet av august.

Men han frykter at det er en risiko for en bølge nummer to.

– Det er fortsatt mulighet for en ny smittebølge, så smitteverntiltakene vi har innført vil fortsatt gjelde, sier Mkhize ifølge BBC.

Ut mot koronaprofitører

Det er ikke bare de høye smittetallene landet har slitt med. Sør-Afrikas president, Cyril Ramaphosa gikk tidligere denne uken ut å advarte mot det han kalte «en hyenes handling».

I hans ukentlige nyhetsoppdatering tok han et knallhardt oppgjør med statlig ansatte som han anklager for å ha overstyrt offentlige anbud og finanspersoner som han mener er med på å drive opp prisen på smittevernutstyr.

– Forsøk på å profittere på denne katastrofen, som krever folks liv hver eneste dag, er plyndring, sa Ramaphosa ifølge BBC.

Vil få følger

Presidenten sa at det kunne få følger for dem som ble funnet skyldig i å ha urettmessig ha tjent penger på krisen.

– De som brutt loven for å berike seg selv i denne krisen, vil ikke få muligheten til å glede seg over det de har tjent. Dette gjelder uansett hvem du er eller hvem du er tilknyttet, sa presidenten ifølge den britiske kringkasteren.