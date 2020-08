Trump med presidentordre om TikTok og WeChat

USAs president Donald Trump har skrevet under på to presidentordrer som forbyr transaksjoner via Tiktok og WeChat fra midten av neste måned.

Presidentordrene innebærer at amerikanske borgere forbys å overføre penger via de to populære appene via deres kinesiske eiere. Tiktok eies av Bytedance, mens WeChat eies av Tencent.

Tiktok er en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet, heter det i presidentordren. Der viser Trump til at den populære appen samler inn data om brukerne.

Det er uklart hvilke reelle konsekvenser presidentordren vil få.

– Denne datainnsamlingen er en trussel ved at den lar det kinesiske kommunistpartiet få tilgang til amerikaneres personlige informasjon. USA må vise standhaftig handling mot eierne av Tiktok for å beskytte vår nasjonale sikkerhet, skriver presidenten.

Samme ordlyd bruker han om WeChat.

WeChat er verdens største frittstående mobilapp, med over én milliard månedlige brukere.

TikTok, er en app for deling av videoinnhold.

Har satt tidsfrist

Forrige uke ble president Donald Trump rådet til at den populære videoappen TikToks drift i USA, burde styres av et amerikansk selskap. Dette for å begrense Kinas innflytelse i USA.

Presidenten valgte i stedet å ta til orde for en nærmest umiddelbar nedstengning av appen i landet.

– Når det gjelder Tiktok vil vi forby dem i USA, sa Trump.

Det skjedde ikke, og mandag hadde Trump ombestemt seg. Da uttalte han at hvis ikke TikToks amerikanske aktiviteter er solgt innen 15. september, vil appen bli forbudt i USA.

Microsoft i samtaler om oppkjøp

Fredagens presidentordre kommer samtidig som Microsoft, etter samtaler med amerikanske myndigheter, vurderer å kjøpe den amerikanske virksomheten til Tiktok innen 45 dager.

Søndag uttalte Microsoft at de er i samtaler med TikTok kinesiske eiere ByteDance om et oppkjøp.

– Etter en samtale mellom Microsofts administrerende direktør Satya Nadella og president Donald Trump, er Microsoft villig til å fortsette diskusjoner for et mulig kjøp av Tiktok i USA, skriver selskapet.

Trump kan gjøre oppkjøpet utfordrende

Under presidentens pressekonferanse mandag kommenterte han det mulig forestående oppkjøpet av videoappen. Trump forklarte at slik han så det, burde den eventuelle kjøpssummen skattes av til USA.

– USA burde få en veldig stor del av summen, for vi gjør dette mulig, sa han.

Han sammenlignet det med forholdet mellom en utleier og en leietaker.

– Vi er på en måte utleier. Vi gjør det mulig å ha stor suksess, TikTok er en stor suksess, og en stor del av den er i dette landet. Ingen andre vil kommet på dette utenom meg, men det er slik jeg tenker. Jeg tenker det er veldig rettferdig, sa Trump.