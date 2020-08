Verdens minste gris i «lockdown»

Koronaviruset har ført til strenge reiserestriksjoner for folk rundt om i hele verden, og nå trues verdens bestand av dvergvillsvin også av virussykdom, men ikke koronaviruset.

Hele verdens bestand av dvergvillsvin er nå satt i isolasjon. Arten, som er verdens minste og mest sjeldne griseart lever i India.

Den trues nå av et virusutbrudd, som ikke er korona, men afrikansk svinefeber. Det er ifølge nyhetsbyrået AP også det første utbruddet av viruset i India noengang, og det finnes ikke vaksine mot det.

– Det finnes ingen kur mot dette veldig smittsomme viruset. Til nå har 16.000 griser mistet livet etter å ha blitt smittet, sier Pradip Gogoi, som er talsperson for landbruksdepartementet i India, ifølge AP.

Den veldig sky grisearten led på 1960-tallet store tap av leveområder, noe som førte til at den nærmest var utryddet. Men i løpet av de siste årene har et oppdrettsprogram brakt bestanden tilbake.

Nå finnes det nesten 300 individer av arten, som lever i den nordøstlige delen av India. Men forskere frykter at viruset kan sette bestanden i fare.

Strenge smittetiltak

18. mai i år bekreftet indiske myndigheter at det var et svinefeber-utbrudd i landet.

Det ble derfor satt i verk strenge tiltak ved landets oppdrettssentre. De ble satt i isolasjon og strenge forholdsregler innført, sier Parag Deka, som leder det statlige programmet som er satt til å ta vare på arten.

– Det er veldig skummelt. Det kan potensielt utrydde hele arten, sier Deka til AP.

Viruset sprer seg ved direkte kontakt mellom griser, eller gjennom mat med smitte.

– Viruset dreper nesten alle smittede griser. Realistisk sett så er en vaksine mellom to og tre år unna, så det hele kan bli veldig ille. sier Linda Dixon, som forsker på viruset til nyhetsbyrået.

GRIS: De små dvergvillsvinene er glad i frukt, grønnsaker og korn. Foto: Parag Deka / NTB scanpix

Ved et grisesenter i Nameri og et annet i Guwahti, er det totalt 82 griser som holder til. Der er det satt opp to parallelle gjerder rundt områdene der grisene ferdes.Ingen besøkende er tillatt, og ingen får parkere bilen ved sentrene.

Ansatte ved sentrene må sette fra seg skoene før de møter opp på jobb. Så må de dusje, vaske hender og føtter før de til slutt må dyppe føttene i antibakteriell. Så tar de på seg nye sko inne i senteret og får gå på jobb.

– Dette er den nye normalen nå, sier Deka.

Må endre kostholdet

De nye besøksreglene er ikke det eneste som er nytt. Grisenes meny hva gjelder mat er også endret.

Grønnsaker som vokser under bakken, som søtpotet og tapioca er det nå bare å glemme for de små grisene. Viruset overlever nemlig lenger under bakken, så grønnsakene derfra utgjør nå smittefare. Derfor må grisene pent nøye seg med frukt og korn.

Dvergvillsvin er den eneste grisearten i verden som bygger reder av tørket gress, der de lever sammen i familier på rundt 4-5 individer.