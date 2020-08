Tidligere saudisk spion beskylder kronprinsen for å ha bestilt drap på han

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman blir beskyldt for å ha sendt et team med leiesoldater til Canada for å drepe en tidligere saudisk etterretningsoffiser.

Den mislykkede planen om å ta livet av Saad al-Jabri ble iverksatt kort tid etter at journalisten Jamal Khashoggi ble drept i Tyrka, hevder rettsdokumentene.

al-Jabri, som er en tidligere saudisk etterretningsoffiser, gikk i eksil for tre år siden og har levd under privat beskyttelse i Toronto, skriver al-Jazeera.

Den angivelige drapsbestillingen skal ha feilet etter at tolletaten i Canada ble mistenksomme da teamet prøvde å komme inn i landet på Toronto's Pearson International Airport.

– Det er første gang i historien at en tidligere saudisk embetsperson offentlig anklager prins Mohammed for å gjennomføre en omfattende og til tider voldelig kampanje for å tie kritiske stemmer, skriver The New York Times.

Ville få han til å tie

Det 106-sider lange rettsdokumentet som kommer med anklagene, ble overlevert en domstol i Washington DC torsdag.

Ifølge BBC hevder dokumentene å kunne bevise omfattende korrupsjon.

Ifølge al-Jabri knyttes drapsforsøket til leiemorderne som kalles «Tiger Squad», som dokumentene også mener har tilknytning til drapet på Khashoggi.

Kronprinsen blir beskyldt for å ha bestilt drapet på al-Jabri. Ifølge den britiske kringkasteren ble dette gjort for å få al-Jabri til å tie.

En underliggende årsak var at prinsen ikke ville få forholdet han hadde til USA- og Donald Trump-administrasjonen ødelagt, skriver avisen.

Sensitiv informasjon

BBC har fått tilgang til flere av formuleringene i dokumentene.

al-Jabri hevder selv han hatt nære bånd til amerikansk etterretning, og god kjennskap til prinsens aktiviteter.

– Få steder har mer sensitiv, ydmykende og skadene informasjon om bin Salman enn hjernen og hukommelsen til Dr Saad - utenom opptakene Dr Saad gjorde i påvente av drapet, står det i dokumentene.

Det er dette han mener skal være bin Salmans motiv for å ønske ham død, og ifølge al-Jabri var han et av prinsens viktigste mål.

– Det er årsaken til at Salam ønsket han død, og det er årsaken til at han har jobbet for å nå det målet i tre år, står det videre.

Ifølge BBC var al-Jabri var bindeleddet mellom britiske M16 og andre vestlige spionbyråer i Saudi Arabia.

Ville returnere han

al-Jabri har anklaget prins Mohammed for å bruke stadig mer aggressive metoder for å prøve å returnere ham til Saudi-Arabia etter han gikk i eksil.

Kronprinsen skal ha tilbudt ham en jobb, truet med å få ham utlevert på korrupsjonsanklager og arrestert to av hans voksne barn.

al-Jabri hevder også at kronprisen skal ha sendt han private meldinger ved flere anledninger, skriver BBC.

– Vi kommer til å nå deg, skal bin Salman ha skrevet.

I 2017 sendte Saudi Arabai ut en arrestordre for al-Jabri via Interpol, hvor de ba andre nasjoner om å utlevere den tidligere etterretningsoffiseren på bakgrunn av korrupsjonsanklager.

The New York Times har foreløpig ikke fått en uttalelse fra al-Jabri.

Avisen viser i stedet til et intervju med sønnen, Dr. Khalid Aljabri, som sier at familien ikke så noen annen utvei enn å gå til søksmål for å sikre løslatelse av de andre familiemedlemmene og for å løse konflikten med Prince Muhammed.

Anklagene i dokumentene har ikke blitt bevist.

Hevder veldedig forening fungerte som agentrede

En annen anklage som rettes mot bin Salman, er at han skal ha hatt en gruppe skjulte agenter som har jobbet med å overvåke og arbeide opp mot enkeltpersoner i USA.

Dette skal ifølge anklagene ha blitt orkestrert av direktøren for kronprinsens egen stiftelse kalt MiSK. Navnet på han er Bader Alasaker.

Det er en veldedig organisasjon som er kjent for å hjelpe saudiske studenter å komme inn på prestisjeuniversiteter i USA.

En ikke navngitt person skal blant annet ha blitt satt til å overvåke al-Jabris sønn Saad og hans families leilighet.

– Den ikke navngitte personen har gjennomført fysisk overvåkning av Saad sin familieleilighet i Boston i 2017. Personen skal også ha forsøkt å ta seg inn i hans bolig, heter det.

En av verdens rikeste menn

Kronprins, Mohammed bin Salman av Saudi-Arabia er en av verdens rikeste personer. Han styrer deler av familieformuen til den saudiarabiske kongeformuen, som ifølge Forbes er på svimlende 12562 milliarder norske kroner. Til sammenligning er Norges oljefond verdt 10265 milliarder i skrivende stund.

I 2020 har bin Salman blitt mye omtalt i mediene i sammenheng med et mulig oppkjøp av den engelske fotballklubben Newcastle F.C.

Selv om det på et tidspunkt kun virket som et tidsspørsmål før oppkjøpet ble noe av, ble det i slutten av juli kjent at Saudi-Arabia trakk seg fra oppkjøpet.

Oppkjøpet som ikke ble noe av ble kritisert da Saudi-Arabias interesse ble kjent. Blant de sterkeste kritikerne er menneskerettsorganisasjonen Amnesty.

– Denne avtalen var åpenbart et forsøk av myndighetene i Saudi-Arabia til å sportsvaske sitt forferdelige forhold til menneskerettigheter ved å kjøpe seg inn i lidenskapen, prestisjen og stoltheten av Tyneside-fotball, uttaler Amnesty til Sky Sports.