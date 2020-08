Mener at Elabdellaoui bør være aktuell for Premier League

Wolverhampton 1-0 Olympiakos

Se sammendrag av kampen øverst!

Kontrakten til Omar Elabdellaoui i Olympiakos går ut etter sesongen. Den er akkurat ferdigspilt etter at det greske storlaget røk ut av Europa League etter tapet mot Wolverhampton i 16-delsfinalen torsdag kveld.

TV 2s kommentator og fotballekspert Simen Stamsø-Møller er spent på hvor veien går videre for landslagsspilleren, men tror at en retur til Premier League kan være aktuelt.

– Det siste ryktet rundt Omar Elabdellaoui går på Galatasaray. Det er helt sikkert en og annen Premier League-klubb som kunne tenkt seg og hatt mulighet til å hente Omar nå, kommenterte Stamsø-Møller.

Da TV 2 snakket med Elabdellaoui i slutten av juni, sa Olympiakos-kapteinen dette om veien videre:

– Jeg er åpen for det meste, hvis jeg skal være ærlig. Jeg har vært såpass heldig å få spille mange kamper her, mange viktige kamper og kamper i Europa. Prioriteringen for meg er at det skal være fotball på høyt nivå og jeg skal spille europeisk fotball, sa den tidligere Hull-spilleren.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen er spent på hvordan Elabdellaoui vurderer fremtiden sin.

– Han er 28 år nå og han må ta et valg. Ønsker man å gå for å vinne noe? Ønsker man spill i Europa League eller Champions League, eller vil han ha garantert spilletid, legger hun til.

– Spiller av internasjonal klasse

I det som kan ha vært nordmannens siste kamp for Olympiakos, bemerket backen seg. Etter at Raúl Jiménez hadde sendt Wolves i ledelsen fra straffemerket, sentret Elabdellaoui ballen i bakrom til Youssef El Arabi. El Arabi sentret så til Mady Camara som satte ballen i mål. Målet ble dog, etter VAR, annullert fordi El Arabi hadde overkroppen i offside da Elabdellaouis pasning gikk.

– Olympiakos hadde ikke marginene med seg, sier Gulbrandsen, før hun skryter av landslagsbacken:

– Han gjør en veldig god kamp. Han er en spiller av internasjonal klasse som er stabilt god. Det synes jeg han viser i dag, for han har både farten og kraften og tyngdeoverføringen, sier fotballeksperten.

MÅLFARLIG: Raúl Jiménez vartet opp med nok et målpoeng torsdag kveld. Foto: Lindsey Parnaby

Jiménez' scoring var forøvrig hans 36. målpoeng for sesongen i alle turneringer. Ingen Premier League-spillere har vært involvert i flere mål denne sesongen.

Bortelaget jaktet scoring etter annulleringen og pausen, men Rui Patricio vartet opp med flere strålende redninger. En heseblesende kamp endte med 1-0-seier til Wolves.

– De var med hele veien, men Wolverhampton går videre og det er forsåvidt fortjent, konkluderer Gulbrandsen.

Nå møter de Sevilla i kvartfinalen i Europa League. Sluttspillet spilles i Tyskland.