Bale nekter å spille gigantkampen: – Han foretrakk å ikke spille

Den walisiske stjernen ga beskjed til Real Madrid-trener Zinedine Zidane at han ikke ønsket å spille returkampen i Champions League.

– Vi har et respektfullt forhold som trener og spiller, selvfølgelig. Alt jeg kan si er at han foretrakk å ikke spille, ikke noe mer. Resten er mellom han og meg, sier Zidane ifølge spanske AS.

– Jeg har masse respekt for Gareth og alle spillerne. Det som blir sagt i garderoben blir mellom spillerne og treneren.

USIKKER FREMTID: Zinedine Zidane vet ikke hvor Gareth Bale spiller neste sesong. Foto: Gabriel Bouys

Franskmannen fikk også spørsmål om Bale har en fremtid i den spanske klubben.

– Jeg vet ikke. Akkurat nå er han en Real Madrid-spiller. Han foretrekker å ikke spille, det er alt jeg kan si. Alle som er her er konsentrert på kampen i morgen.

Manchester City leder åttedelsfinalen 2-1 etter første oppgjør i Madrid. Det betyr at Zidanes menn må score minst to mål i Manchester om de skal gå videre i Champions League.

