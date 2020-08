Derfor vil søstrene til Loujain stoppe ny Norges-ambassadør

– Det er et slag i ansiktet at hun er utnevnt til ambassadør i Norge, sier Lina AlHathloul (25).

Hun snakker om Amal Al Moallimi, Saudi-Arabias nyutnevnte ambassadør til Norge. Når det formelle er i orden, kommer ambassadøren til Oslo for å levere tiltredelsesbrevet sitt til Kong Harald.

Menneskerettighets-kommisjonen i Saudi-Arabia gratulerer Amal Al Moallimi med utnevnelsen til ambassadør i Norge. Som medlem av kommisjonen gransket hun opplysninger om tortur mot Loujain AlHathloul. i Foto: Twitter

Lina og søsteren Alia (39) sitter i en hage i Brussel og kladder brev til norske politikere. De to søstrene har levd i eksil i Europa i flere år.

Den nye ambassadøren er samme kvinne som har gransket opplysningene om tortur mot søsteren Loujain. Søsteren sitter i fengsel i Saudi-Arabia uten dom.

Kjendisaktivist

For seks år siden la Loujain AlHathloul ut en video på Twitter, hvor hun filmer seg selv når hun kjører bil. Videoen var et forsøk på å sette fart i kampanjen for å tillate kvinner å kjøre bil.

I 2014 var det fortsatt ulovlig for kvinner å sitte bak rattet. Loujain hadde skaffet seg førerkort i nabolandet Emiratene og kjørte inn i Saudi- Arabia. Videoen ble raskt sett av flere millioner. Den avsluttes med at hun spør hva som vil skje nå. Loujain ble en kjent aktivist, som kjempet for mer enn bare bilkjøring for kvinner.

Et av de siste bildene av Loujain før hun ble fengslet i 2018, rett før bilkjøring ble tillatt for kvinner i Saudi Arabia. Foto: Privat

Kvinner i Saudi-Arabia er fortsatt underlagt et mannlig vergesystem. De må ha menns tillatelse på en rekke områder i livene sine. Først i fjor fikk kvinner rett til pass og rett til å registrere ekteskap, skilsmisse og fødsler på egen hånd. Året før fikk kvinner lov til å gå på fotballkamp.

Rett før bilkjøring ble tillatt for kvinner i 2018, ble Loujain arrestert og fengslet. Hun er blant annet anklaget for kontakt med utenlandske diplomater og medier. I flere måneder ble hun avhørt på et hemmelig sted. Under avhørene skal det ha blitt brukt tortur.

– Hun har blitt utsatt for vanntortur, blitt pisket og vært isolert i flere måneder. Hun har blitt seksuelt trakassert og fått trusler om å bli drept, forteller lillesøsteren Lina.

Elektrosjokk

Først turde ikke Loujain å fortelle om torturen av frykt for represalier. Både mot seg selv og mot foreldrene, som har fått utreiseforbud fra Saudi-Arabia. Under besøk i Dhahban-fengselet har foreldrene selv sett skadene datteren er påført. Det har også lekket ut rapporter om tortur mot andre aktivister i samme fengsel.

Den nyutnevnte Norges-ambassadøren, Amal Al Moallimi var ansvarlig for å granske opplysningene om tortur mot Loujain. Hun har i flere år vært medlem av landets offisielle kommisjon for menneskerettigheter. Kommisjonen fikk oppdraget med å granske saken.

– Hun er en av de få som har hatt mulighet til å besøke Loujain i disse to årene hun har vært i fengsel. Istedenfor å beskytte Loujain, så har hun forsøkt å dekke over torturen og benektet den, sier Lina.

Søsteren Alia bruker enda sterkere ord.

– Hun har brukt menneskerettigheter til å dekke over torturen. Min foreldre ble fortalt at det ikke var noen tortur. Søsteren min ble utsatt for elektrosjokk i denne perioden, så det var lett å se skadene. Hun hadde kraftige merker på lårene, sier Alia.

I en vag pressemelding fra kommisjonen ble det ikke gjort noen innrømmelser om tortur. Loujain ble også arrestert tilbake i 2014 og tiltalt for terrorisme, fordi hun hadde kjørt bil. Etter 73 dager ble hun løslatt.

Foreslått til Nobelprisen

Flere organisasjoner har engasjert seg i Loujains sak. Amnesty International er kritisk til Saudi-Arabias kommisjon for menneskerettigheter. Nylig har kommisjonen engasjert et amerikansk PR-byrå. Selskapet har fått en millionkontrakt for å bedre ryktet til kommisjonen.

– På papiret skal kommisjonen være uavhengig i sine vurderinger, men i praksis så fungerer den som et talerør for myndighetene når det gjelder situasjonen for menneskerettigheter i Saudi-Arabia, sier Ina Tin, seniorrådgiver i Amnesty International Norge.

Hun mener Amal Al Moallimi må svare på spørsmål om Loujain og menneskerettigheter, når hun tiltrer som ambassadør i Norge. Både fra norske myndigheter og fra mediene.

Loujain er nominert til Nobels fredspris av politikere både fra Høyre og SV. Også medlemmer av den amerikanske Kongressen har foreslått henne til fredsprisen.

– Det hun gjorde var å starte en bevegelse for at kvinner skulle få rett til å kjøre bil. En rett som nå er innvilget, og likevel sitter hun fengslet, sier stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde fra Høyre. Hun er en av dem som har foreslått Loujain til fredsprisen.

En annen forslagsstiller er stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV.

– Det aller viktigste er å si tydelig ifra, både til den som eventuelt blir ambassadør og også i alle internasjonale fora, sier hun.

Under et besøk i Saudi-Arabia i februar i år tok utenriksminister Ine Eriksen Søreide opp brudd på menneskerettighetene i landet. Hun vil ikke kommentere utnevnelsen av Amal Al Moallimi,som ambassadør til Norge.

– Straffbart etter loven

Den saudi-arabiske ambassaden i Oslo takker for interessen for den nye ambassadøren. I en uttalelse skriver ambassaden at Loujain er fengslet og anklaget for trusler mot statssikkerheten. Hun er også anklaget for å samarbeide med utenlandske land, som er fiendtlige til Saudi-Arabia.

– Det er straffbart etter loven, skriver ambassaden. Og legger til at innsatte behandles etter loven. Loven beskytter rettighetene deres når det gjelder helsetjenester, rett til advokat og kontakt med foreldrene. Ambassaden skriver at saken ikke har noe å gjøre med kravet om rett til å kjøre bil eller kampen mot vergesystemet.

– Menneskerettigheter har ingenting med fengslingen å gjøre, skriver ambassaden.

Lina beskriver Loujain som spontan og livsglad. En person som det er lett å like. Hun har aldri klagd, selv om livet i fengselet er hardt. Ifølge familien har hun blitt tilbudt løslatelse, mot å benekte tortur. Det har Loujain takket nei til.

Loujain har begynt på sitt tredje år i fengsel, uten at hun er dømt. Søsteren Lina sier de aldri gir opp kampen for henne. Foto: Privat

Loujain reiste tidlig utenlands for å studere. Først fransk litteratur i Vancouver i Canada. Her ble hun ble kjent med skuespiller Meghan Markle, senere gift med prins Harry, nå hertugen av Sussex. De to opptrådte sammen og snakket om kvinners rettigheter. Da hun ble arrestert i 2018 var hun i ferd med å fullføre en master i sosiologi ved Sorbonne i Abu Dhabi, hovedstaden i nabolandet Emiratene. Hun hadde også åpnet et talentbyrå som hun drev ved siden av studiene.

Gir ikke opp selv om hun dør

– Free Loujain, free Loujain! Taktfast roper et tjuetalls demonstranter mot en rosa herskapsbygning. Den saudi-arabiske ambassaden ligger ved siden av en liten park på Frogner i Oslo. Loujain er tilstede i form av en flere meter høy pappfigur. Hver første fredag i måneden arrangerer Amnesty en demonstrasjon til støtte for Loujain og andre fengslede aktivister. De roper mot ambassaden, men får ikke noe svar.

Stine Navarsete demonstrer til støtte for Loujain utenfor den saudi-arabiske ambassaden. l Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

– Vi er like gamle, og er kvinner begge to, hun fylte nettopp 31. Hun kjemper for rettigheter vi tar for gitt her i Norge, sier Stine Navarsete, som holder rundt Loujain i pappversjon.

Lina og Alia håper Norge fortsatt vil være et land som setter menneskerettigheter høyt. Og som føler det som en plikt å be om svar på hva som skjer med søsteren deres.

De er glade for at en kvinne er utpekt som ambassadør. Bare ikke den kvinnen som kunne hjulpet søsteren deres, hvis hun ville. Foruten Amal Al Moallimi, er det kun en annen saudisk kvinne som er utpekt som ambassadør for et land. På prestisjeposten som ambassadør i USA.

Den påtroppende ambassadøren har hatt flere fremtredende stillinger, blant annet som visegeneralsekretær ved King Abdul Aziz Center for National Dialogue. I menneskeretts-kommisjonen har hun hatt en lederstilling og vært ansvarlig for internasjonalt samarbeid. Hun har utdannelse fra University of Denver i USA innen kommunikasjon og journalistikk.

Søstrene til Loujain , Lina (t.v) og Alia turde først ikke snakke offentlig om hva som skjedde med søsteren, men fra eksil i Belgia kjemper de for at søsteren skal slippes fri. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Vi stopper ikke å kjempe for rettferdighet for Loujain, før hun er fri. Selv om hun skulle dø, vil vi fortsette å jobbe for at de som arresterte og torturerte henne skal bli holdt ansvarlige for det de har gjort, sier Lina.

Foreldrene har ikke fått besøke Loujain på fire måneder. Ikke siden 9.juni har familien hørt noe om hvordan det går med henne.