Tom Hagens forsvarer anmelder politiet

Tom Hagens forsvarer Svein Holden sier til NRK at han har bedt Spesialenheten om å etterforske politiet.

Holden mener at Hagen er forhåndsdømt, og at taushetsbelagte opplysninger er kommet ut gjennom lekkasjer fra politiet, melder NRK.

Tidligere denne uka opplyste politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt at de forlenger beslaget av Hagens bolig i ytterligere tre måneder for å utføre sentrale etterforskningsskritt.

Holden har tidligere argumentert for at politiets ransaking av boligen er ulovlig, og han har varslet at han derfor bedt politiet om å oversende beslutningen om beslag til rettslig prøving i Nedre Romerike tingrett.

Tom Hagen ble 28. april i år pågrepet og siktet for å ha drept kona Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra parets bolig i oktober i 2018. Han ble senere løslatt – og nekter for å ha noe med saken å gjøre.