Det meste tyder på at livet i Bayer Leverkusen går mot slutten for Kai Havertz (21) etter ti år i klubben. Og etter alt og dømme er Chelsea neste stoppested for det tyske stortalentet.

– Noen spillere sier du har fysikken, er raske og noen er tekniske driblere. Men noen er fotballspillere, og for meg så er det her en typisk fotballspiller. Han forstår spillet, er god med ball og teknisk. Han har liksom hele pakken, oppsummerer Solveig Gulbrandsen og utdyper:

– Han finner de små lukene, setter opp medspillerne med en fantastisk touch på pasningene og har timing på løp og bevegelse. Han har også et veldig bra driv med ball, er på farten hele tiden og har geniale små pasninger. Han scorer mål i tillegg, som du må gjøre når du skal være en offensiv spiller av internasjonal klasse.

– En som er proff nok

Tross de store spekulasjonene rundt en overgang til Chelsea, spiller Havertz Europaligaen for Leverkusen, senest da klubben tok seg til kvartfinalen etter seieren over Rangers torsdag.

– Det har vært mye spekulasjoner rundt det om hvorvidt han har hodet på riktig sted, eller ikke. Men der har klubben vært veldig tydelig på å si at han spiller Europaligaen for oss. Jeg tror det betyr mye for ham også. Det er barndomsklubben hans, og det har vært klubben hans i et helt tiår. Og han er en spiller som jeg tror er proff nok også til å ville stå det løpet ut, mener Mina Finstad Berg.

Havertz, som debuterte i Bundesliga og Champions League som 17-åring, har vært ryktet til det meste av storklubber de siste årene. Lag som Bayern München og Real Madrid har vært sterkt koblet til 21-åringen.

Men nå ser det altså ut som at det er Frank Lampard som klarer å stikke av med signaturen til Havertz.

– Lampard stikker av med et av de mest spennende tyske talentene vi har akkurat nå, understreker Finstad Berg som beskriver Havertz som en klok fotballspiller.

– Må kanskje gi ham litt tid

Skulle det bli en overgang fra Bundesliga til Premier League, kan det ta litt tid for Havertz å komme inn i spillestilen i sin nye liga.

– Dette er en spiller som vil kunne heve flere lag etter hvert, men selvfølgelig vet vi at det tar litt tid å bytte liga, dersom han skal gå til Premier League og Chelsea som også har masse andre gode spillere. Man må kanskje gi ham litt tid, men han har det som trengs, mener Gulbrandsen.