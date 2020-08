Flere personer blir holdt som gissel på en bank i Nord-Frankrike

En bevæpnet person tok flere mennesker som gissel i en bankfilial i sentrum av Le Havre torsdag. Mannen har forskanset seg i lokalene siden 16.45, ifølge AFP.

Reuters siterer en politikilde som opplyser at gjerningsmannen først tok seks personer som gissel, men at to senere ble frigitt. Han skal være 34 år gammel og bevæpnet med en pistol.

Politiet, sammen med spesialstyrker, har sperret av stedet. De oppfordrer folk til å holde seg unna området.

Foreløpig har det ikke blitt meldt om skadde.

Saken oppdateres.